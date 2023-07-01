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01 июля 2023, 04:30 |
97
0

ФОТО. Свитолина встретилась с Савчук в украинском ресторане в Лондоне

Ольга опубликовала фотографию с Элиной в своем Instagram

01 июля 2023, 04:30 |
97
0
ФОТО. Свитолина встретилась с Савчук в украинском ресторане в Лондоне
ITF. Элина Свитолина и Ольга Савчук

Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина (WTA 75) встретилась с бывшей украинской теннисисткой Ольгой Савчук.

Ольга опубликовала фото с Элиной в своем Instagram. Девушки посетили украинский ресторан в Лондоне.

Свитолина сыграет на Уимблдоне 2023 после того, как организаторы предоставили ей wild card. В первом раунде травяного мейджора украинка встретится с Винус Уильмс.

ФОТО. Свитолина встретилась с Савчук в украинском ресторане в Лондоне

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Элина Свитолина Ольга Савчук lifestyle фото
Источник Instagram
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