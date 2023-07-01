Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина (WTA 75) встретилась с бывшей украинской теннисисткой Ольгой Савчук.

Ольга опубликовала фото с Элиной в своем Instagram. Девушки посетили украинский ресторан в Лондоне.

Свитолина сыграет на Уимблдоне 2023 после того, как организаторы предоставили ей wild card. В первом раунде травяного мейджора украинка встретится с Винус Уильмс.

ФОТО. Свитолина встретилась с Савчук в украинском ресторане в Лондоне