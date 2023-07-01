Другие новости01 июля 2023, 04:30 |
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ФОТО. Свитолина встретилась с Савчук в украинском ресторане в Лондоне
Ольга опубликовала фотографию с Элиной в своем Instagram
01 июля 2023, 04:30 |
97
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Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина (WTA 75) встретилась с бывшей украинской теннисисткой Ольгой Савчук.
Ольга опубликовала фото с Элиной в своем Instagram. Девушки посетили украинский ресторан в Лондоне.
Свитолина сыграет на Уимблдоне 2023 после того, как организаторы предоставили ей wild card. В первом раунде травяного мейджора украинка встретится с Винус Уильмс.
ФОТО. Свитолина встретилась с Савчук в украинском ресторане в Лондоне
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