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  4. Константин ВИВЧАРЕНКО: «Против Франции нужно сыграть командно»
Молодежные турниры
02 июля 2023, 16:02 |
128
0

Константин ВИВЧАРЕНКО: «Против Франции нужно сыграть командно»

Защитник сборной Украины U-21 – о четвертьфинале молодежного Евро-2023

02 июля 2023, 16:02 |
128
0
Константин ВИВЧАРЕНКО: «Против Франции нужно сыграть командно»
Оксана Васильева. Константин Вивчаренко

Защитник сборной Украины U-21 Константин Вивчаренко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2023 против Франции (2 июля, 22:00):

«Мы находимся в хорошем настроении, в команде отличная атмосфера. Конечно, рады выходу в четвертьфинал и будем стараться получить в нем хороший результат для нашей сборной, страны и воинов. Поэтому будем стопроцентно выкладываться на поле.

В сборной Франции очень сильные индивидуально футболисты. Против них нам нужно сыграть командно. Если нам это удастся, то мы будем иметь все шансы на положительный результат. Сейчас мы в самом разгаре соревнований и хотим пройти как можно дальше».

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Константин Вивчаренко сборная Украины по футболу U-21 Франция - Украина Евро-2023 U-21
Источник Украинская ассоциация футбола
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