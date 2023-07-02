Константин ВИВЧАРЕНКО: «Против Франции нужно сыграть командно»

Защитник сборной Украины U-21 Константин Вивчаренко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2023 против Франции (2 июля, 22:00):

«Мы находимся в хорошем настроении, в команде отличная атмосфера. Конечно, рады выходу в четвертьфинал и будем стараться получить в нем хороший результат для нашей сборной, страны и воинов. Поэтому будем стопроцентно выкладываться на поле.

В сборной Франции очень сильные индивидуально футболисты. Против них нам нужно сыграть командно. Если нам это удастся, то мы будем иметь все шансы на положительный результат. Сейчас мы в самом разгаре соревнований и хотим пройти как можно дальше».