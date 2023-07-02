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Молодежные турниры
02 июля 2023, 15:49 | Обновлено 02 июля 2023, 15:50
957
1

Капитан Франции U-21: «Украина удивила нас своим стилем»

Максенс Какре – о команде Руслана Ротаня

02 июля 2023, 15:49 | Обновлено 02 июля 2023, 15:50
957
1
Капитан Франции U-21: «Украина удивила нас своим стилем»
Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан сборной Франции U-21 Максенс Какре поделился своим мнением о молодежной сборной Украины:

«Мы дважды играли с ними в квалификации. Но теперь к ним присоединились игроки из взрослой сборной. Они очень удивили нас своим стилем. Однако мы имеем нужные качества, чтобы успешно им противостоять».

Напомним, Украина сыграет с Францией в четвертьфинале молодежного Евро-2023 сегодня, 2 июля. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

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Источник УЕФА
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Комментарии 1
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vruthiy-112
Цю збірну Вам не здолати,  це машина.!!! Ховайтесь,  ми йдемо.!!! З повагою. 
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