Молодежные турниры02 июля 2023, 15:49 | Обновлено 02 июля 2023, 15:50
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Капитан Франции U-21: «Украина удивила нас своим стилем»
Максенс Какре – о команде Руслана Ротаня
02 июля 2023, 15:49 | Обновлено 02 июля 2023, 15:50
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Капитан сборной Франции U-21 Максенс Какре поделился своим мнением о молодежной сборной Украины:
«Мы дважды играли с ними в квалификации. Но теперь к ним присоединились игроки из взрослой сборной. Они очень удивили нас своим стилем. Однако мы имеем нужные качества, чтобы успешно им противостоять».
Напомним, Украина сыграет с Францией в четвертьфинале молодежного Евро-2023 сегодня, 2 июля. Начало матча – в 22:00 по Киеву.
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Цю збірну Вам не здолати, це машина.!!! Ховайтесь, ми йдемо.!!! З повагою.
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