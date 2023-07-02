Капитан Франции U-21: «Украина удивила нас своим стилем»

Капитан сборной Франции U-21 Максенс Какре поделился своим мнением о молодежной сборной Украины:

«Мы дважды играли с ними в квалификации. Но теперь к ним присоединились игроки из взрослой сборной. Они очень удивили нас своим стилем. Однако мы имеем нужные качества, чтобы успешно им противостоять».

Напомним, Украина сыграет с Францией в четвертьфинале молодежного Евро-2023 сегодня, 2 июля. Начало матча – в 22:00 по Киеву.