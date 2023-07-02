ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с вингером

«Черноморец» официально сообщил о продлении контракта с вингером Андреем Шторгиным. Новое соглашение с 24-летним украинцем рассчитано на два года – до лета 2025 года.

Штогрин является воспитанником «Черноморца». В прошлом сезоне на его счету 17 матчей за одесситов во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

Ранее «Черноморец» также продлил контракт с Зиги Бадибангой.