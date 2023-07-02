Украина. Премьер лига02 июля 2023, 14:57 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с вингером
Андрей Шторгин останется в клубе еще на два года
02 июля 2023, 14:57 |
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«Черноморец» официально сообщил о продлении контракта с вингером Андреем Шторгиным. Новое соглашение с 24-летним украинцем рассчитано на два года – до лета 2025 года.
Штогрин является воспитанником «Черноморца». В прошлом сезоне на его счету 17 матчей за одесситов во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.
Ранее «Черноморец» также продлил контракт с Зиги Бадибангой.
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