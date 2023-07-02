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Украина. Премьер лига
02 июля 2023, 14:57 |
115
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с вингером

Андрей Шторгин останется в клубе еще на два года

02 июля 2023, 14:57 |
115
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец продлил контракт с вингером
ФК Черноморец. Андрей Штогрин

«Черноморец» официально сообщил о продлении контракта с вингером Андреем Шторгиным. Новое соглашение с 24-летним украинцем рассчитано на два года – до лета 2025 года.

Штогрин является воспитанником «Черноморца». В прошлом сезоне на его счету 17 матчей за одесситов во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

Ранее «Черноморец» также продлил контракт с Зиги Бадибангой.

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Андрей Штогрин Черноморец Одесса продление контракта
Источник ФК Черноморец
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