ФОТО. ПСЖ представил новую гостевую форму

«ПСЖ» официально презентовал гостевой комплект формы на сезон 2023/2024. Он выполнен в белом цвете с горизонтальной сине-красной полосой.

Отметим, что в презентации принимал участие Килиан Мбаппе, несмотря на слухи о его возможном уходе в мадридский «Реал».