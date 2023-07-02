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Франция
02 июля 2023, 14:06 | Обновлено 02 июля 2023, 14:07
351
0

ФОТО. ПСЖ представил новую гостевую форму

В презентации участвовал Килиан Мбаппе

02 июля 2023, 14:06 | Обновлено 02 июля 2023, 14:07
351
0
ФОТО. ПСЖ представил новую гостевую форму
ФК ПСЖ

«ПСЖ» официально презентовал гостевой комплект формы на сезон 2023/2024. Он выполнен в белом цвете с горизонтальной сине-красной полосой.

Отметим, что в презентации принимал участие Килиан Мбаппе, несмотря на слухи о его возможном уходе в мадридский «Реал».

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ПСЖ фото игровая форма
Источник ФК ПСЖ
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