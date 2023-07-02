Франция02 июля 2023, 14:06 | Обновлено 02 июля 2023, 14:07
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ФОТО. ПСЖ представил новую гостевую форму
В презентации участвовал Килиан Мбаппе
02 июля 2023, 14:06 | Обновлено 02 июля 2023, 14:07
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«ПСЖ» официально презентовал гостевой комплект формы на сезон 2023/2024. Он выполнен в белом цвете с горизонтальной сине-красной полосой.
Отметим, что в презентации принимал участие Килиан Мбаппе, несмотря на слухи о его возможном уходе в мадридский «Реал».
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