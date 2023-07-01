Инсайдер: ПСЖ и Реал закрыли сделку по Мбаппе

Нападающий парижского «ПСЖ» Килиан Мбаппе в ближайшие часы официально станет игроком мадридского «Реала».

Журналист Франсуа Галлардо заявил, что клубы окончательно согласовали между собой условия перехода 24-летнего игрока. Сумма трансфера не разглашается.

«ПСЖ», напомним, подписал Мбаппе летом 2017 года, арендовав его у «Монако». Через год форвард подписал с парижанами полноценный договор – парижане выкупили права на него за 180 млн евро. Этот трансфер до сих пор остается вторым в рейтинге самых дорогих в истории футбола.

В предыдущем сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе принял участие в 46 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, забил 39 голов, сделал 26 ассистов.