ХАЦКЕВИЧ: «Динамо должно выполнять финансовые обязательства перед игроками»
Экс-наставник «Динамо» не поддержал решение Суркиса
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал решение президента клуба Игоря Суркиса пересмотреть финансовые условия футболистов «бело-синих».
«Если клуб берет на себя обязательства перед футболистами и заключает с игроками контракт, то он должен выполнять эти соглашения.
Но если клуб берет на себя финансовые обязательства, а потом говорит, что, извините, мы не можем вам платить, то тогда отпустите футболистов», - сказал Хацкевич.
В минувшем сезоне «бело-синие» заняли четвертое место в турнирной таблице УПЛ и сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.
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