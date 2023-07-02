ХАЦКЕВИЧ: «Динамо должно выполнять финансовые обязательства перед игроками»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал решение президента клуба Игоря Суркиса пересмотреть финансовые условия футболистов «бело-синих».

«Если клуб берет на себя обязательства перед футболистами и заключает с игроками контракт, то он должен выполнять эти соглашения.

Но если клуб берет на себя финансовые обязательства, а потом говорит, что, извините, мы не можем вам платить, то тогда отпустите футболистов», - сказал Хацкевич.

В минувшем сезоне «бело-синие» заняли четвертое место в турнирной таблице УПЛ и сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.