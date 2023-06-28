Ветераны остаются? Динамо не планирует отпускать ведущих игроков
Готовы бороться за титул
По информации журналиста Игоря Цыганыка, все опытные игроки, которые сейчас есть в составе «Динамо», останутся в команде, чтобы бороться за титул УПЛ.
Ранее сообщалось, что ведущим игрокам с большими контрактами было предложено снизить зарплату, а президент клуба Игорь Суркис подтвердил, что готов отпустить Виталия Буяльского, если поступит предложение.
Однако теперь появилась информация, что все ветераны остаются. В том числе новый контракт подписал Александр Караваев, о чем вскоре должен сообщить клуб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Евро-2023 U-21 в Бухаресте
Голкипер «Шахтера» может продолжить карьеру в Италии
так и нет левого вингера, надежда на Волошина, хотя это не его позиция
а главная боль это центр защиты. Сирота, Попов и Дячук не тянут от слова вообще. И усиления нет.