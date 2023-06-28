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  4. Ветераны остаются? Динамо не планирует отпускать ведущих игроков
Украина. Премьер лига
28 июня 2023, 18:11 |
1235
11

Ветераны остаются? Динамо не планирует отпускать ведущих игроков

Готовы бороться за титул

28 июня 2023, 18:11 |
1235
11
Ветераны остаются? Динамо не планирует отпускать ведущих игроков
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

По информации журналиста Игоря Цыганыка, все опытные игроки, которые сейчас есть в составе «Динамо», останутся в команде, чтобы бороться за титул УПЛ.

Ранее сообщалось, что ведущим игрокам с большими контрактами было предложено снизить зарплату, а президент клуба Игорь Суркис подтвердил, что готов отпустить Виталия Буяльского, если поступит предложение.

Однако теперь появилась информация, что все ветераны остаются. В том числе новый контракт подписал Александр Караваев, о чем вскоре должен сообщить клуб.

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Динамо Киев Игорь Цыганык Александр Караваев Сергей Сидорчук Виталий Буяльский
Источник Twitter
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Комментарии 11
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Gargantua
не хватает конкуренции для Ваната в нападении.
так и нет левого вингера, надежда на Волошина, хотя это не его позиция
а главная боль это центр защиты. Сирота, Попов и Дячук не тянут от слова вообще. И усиления нет.
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+1
serhiy
Перспектив для Динамо поки не бачу."Стариків" не позбулися ,купляти не планують.Тренер той самий.Мабуть,буде те саме ,що і цього року.
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0
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Злий Глобинець
А Бєсєдіна ж відпустили? Теж свого роду ветеран Динамо. І символ його атакувального потенціалу.
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-1
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