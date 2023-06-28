Ветераны остаются? Динамо не планирует отпускать ведущих игроков

По информации журналиста Игоря Цыганыка, все опытные игроки, которые сейчас есть в составе «Динамо», останутся в команде, чтобы бороться за титул УПЛ.

Ранее сообщалось, что ведущим игрокам с большими контрактами было предложено снизить зарплату, а президент клуба Игорь Суркис подтвердил, что готов отпустить Виталия Буяльского, если поступит предложение.

Однако теперь появилась информация, что все ветераны остаются. В том числе новый контракт подписал Александр Караваев, о чем вскоре должен сообщить клуб.