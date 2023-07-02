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  4. Замена Де Хеа? Манчестер Юнайтед нацелился на вратаря Фейенорда
Англия
02 июля 2023, 13:10 |
143
0

Замена Де Хеа? Манчестер Юнайтед нацелился на вратаря Фейенорда

Джастин Бейло может продолжить карьеру в АПЛ

02 июля 2023, 13:10 |
143
0
Замена Де Хеа? Манчестер Юнайтед нацелился на вратаря Фейенорда
Getty Images/Global Images Ukraine

Вопрос о том, кто будет основным вратарем «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне, остается открытым. Давид Де Хеа со вчерашнего дня официально является свободным агентом.

По информации The Athletic, после Андре Онаны из «Интера», «Манчестер Юнайтед» начал рассматривать еще одну кандидатуру на пост основного голкипера. Речь идет о вратаре «Фейенорда» Джастине Бейло. При этом сам клуб продавать Бейло не намерен.

Трансферная стоимость 25-летнего вратаря сборной Нидерладов оценивается в 15 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2025 года.

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Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы Джастин Бейлов Фейеноорд
Источник The Athletic
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