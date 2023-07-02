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Украина. Премьер лига
02 июля 2023, 12:14 | Обновлено 02 июля 2023, 12:19
367
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назначил нового тренера команды U-19

Юношескую команду возглавил Сергей Карпенко

02 июля 2023, 12:14 | Обновлено 02 июля 2023, 12:19
367
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назначил нового тренера команды U-19
ФК Металлист 1925. Сергей Карпенко

Перед стартом нового сезона юношескую команду «Металлиста 1925» возглавил Сергей Карпенко.

Будут помогать ему Вячеслав Гади, Андрей Товт (он будет отвечать за подготовку вратарей) и тренер по физической подготовке Вадим Раевский.

Уже экс-тренер юношей Роман Мельник сконцентрируется на развитии клубной академии в Харькове, которую он параллельно и возглавлял.

Вместе с Мельником с подрастающим поколением футболистов будет работать Эдуард Столбовой.

«Металлист 1925» U-19 по итогам прошлого сезона занял 12-е место в юношеском чемпионате.

Ранее была информация, что молодежку «желто-синих» мог возглавить Сергей Яковенко.

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Сергей Карпенко Металлист 1925 Металлист 1925 U-19 назначение тренера
Источник ФК Металлист 1925
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