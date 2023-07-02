ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 назначил нового тренера команды U-19
Юношескую команду возглавил Сергей Карпенко
Перед стартом нового сезона юношескую команду «Металлиста 1925» возглавил Сергей Карпенко.
Будут помогать ему Вячеслав Гади, Андрей Товт (он будет отвечать за подготовку вратарей) и тренер по физической подготовке Вадим Раевский.
Уже экс-тренер юношей Роман Мельник сконцентрируется на развитии клубной академии в Харькове, которую он параллельно и возглавлял.
Вместе с Мельником с подрастающим поколением футболистов будет работать Эдуард Столбовой.
«Металлист 1925» U-19 по итогам прошлого сезона занял 12-е место в юношеском чемпионате.
Ранее была информация, что молодежку «желто-синих» мог возглавить Сергей Яковенко.
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