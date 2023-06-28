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Молодежные турниры
28 июня 2023, 18:07 |
263
0

Металлист 1925 сменит тренера юниорской команды

Предыдущий наставник сосредоточится на работе в клубной ДЮФШ

28 июня 2023, 18:07 |
263
0
Металлист 1925 сменит тренера юниорской команды

Директор детско-юношеской футбольной школы «Металлист 1925» Роман Мельник последние два года по совместительству был главным тренером команды U19 харьковского клуба. По информации Sport.ua, к новому сезону молодежку «желто-синих» будет готовить Сергей Яковенко, который до недавних пор был тренером команды.

48-летний Яковенко — в прошлом полузащитник «Металлиста», харьковского «Арсенала», луганского «Коммунальника» и «Зирки». Тренерскую карьеру он начал в 2011 году в «Металлисте» U21, впоследствии был ассистентом Игоря Рахаева в первой команде «Металлиста», казахстанском «Актобе» и «Гелиосе».

«Металлист 1925» U19 по итогам прошлого сезона занял 12-е место.

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Металлист 1925 U-19 инсайд Сергей Яковенко
Источник Sport.ua
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