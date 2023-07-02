Александр ХАЦКЕВИЧ: «Где Шевченко и где Беседин?»

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич отреагировал на сравнение экс-нападающих «бело-синих» Артема Беседина и Андрея Шевченко.

«Не надо вешать ярлыки. Где Шевченко и где Беседин? Давайте тоже на землю опустимся. Многим футболистам раздаются ярлыки и вешаются за непонятные заслуги. Когда футболист еще только научился бить по мячу, а ему уже прогнозируют будущее такое, как у Шевченко.

Шевченко такой один. После него больше не было форвардов в украинском футболе. Не надо сравнивать Беседина и жить ожиданиями. Он играл на своем определенном уровне и был полезен как в «Динамо», так и в сборной», - сказал Хацкевич.

Беседин провел вторую часть сезона 2022/23 на правах аренды в кипрской «Омонии», за которую он сыграл 12 матчей и забил один мяч. За «Динамо» 27-летний нападающий отыграл в течение девяти сезонов, всего проведя 143 матча, в которых он отметился 35 голами.

Шевченко сыграл за «Динамо» (1994-1999, 2009-2012) 249 матчей, забил 124 мяча и сделал 19 ассистов.