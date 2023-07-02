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Молодежные турниры
02 июля 2023, 11:33 | Обновлено 02 июля 2023, 11:49
69
0

Георгий СУДАКОВ: «У нас есть все шансы выйти в полуфинал»

Хавбек сборной Украины U-21 – о предстоящем матче против Франции

02 июля 2023, 11:33 | Обновлено 02 июля 2023, 11:49
69
0
Георгий СУДАКОВ: «У нас есть все шансы выйти в полуфинал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

20-летний полузащитник молодежной сборной Украины Георгий Судаков поделился ожиданиями от матча против команды Франции в четвертьфинале Евро-2023 (U-21).

«Я уже восстановился и готов на 100%. Два матча на групповой стадии, можно так сказать, я отдыхал, один только против Румынии сыграл 90 минут. У нас была пауза почти неделю после игры с румынами, поэтому мы все восстановились и полностью готовы.

Думаю, что о матчах квалификации с Францией можно уже забыть. У нас другая команда, и у них тоже. Мы уже гораздо больше сделали. За этот год каждый из нас вырос как футболист, как человек. Действительно, уже год прошел с того времени, уже нельзя сравнивать те матчи. Это 1/4 финала Евро, и мы здесь точно не случайно. Хотим показать, на что мы способны. Главное — верить в это. Как я уже говорил после матча с Испанией, главное — показывать свое мастерство и свое игру.

У них вся команда очень сильна индивидуально. Мы с «Шахтером» играли против «Ренна», за них выступают как раз Арно Калимуэндо и Амин Гуири – очень мощные технические футболисты. Также я знаю Райана Шерки, Пьера Калюлю. Тоже очень хорошие игроки. Почти все их футболисты стоят по 20-30 миллионов евро, очень талантливы и играют в топ-чемпионатах. Но у нас тоже очень сильная команда. Думаю, если мы выйдем на 100% готовы, в первую очередь, ментально, то у нас есть все шансы пройти эту сборную.

Мое участие в билдапе команды? Это наша структура игры, еще начиная с «Шахтера», в первую очередь. При Игоре Йовичевиче мы начинали так играть и постоянно делали ротации. Так же Руслан Петрович нам позволяет и говорит делать ротации. Для нас это не есть что-то «удивительное». Мы постоянно это отрабатываем и делаем, умеем там играть. Поэтому если не я, то Артем Бондаренко делает ротацию и начинает атаки», - сказал Судаков.

Четвертьфинальный поединок Евро-2023 (U-21) Франция – Украина состоится в воскресенье, 2 июля, на «Клуж-Арене» в городе Клуж-Напока (начало – в 22.00 по киевскому времени).

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Франция U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча
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Источник Суспильне спорт
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