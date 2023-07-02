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Украина. Первая лига
02 июля 2023, 11:16 | Обновлено 02 июля 2023, 11:42
395
0

Агробизнес может подписать бывшего защитника Металлиста

Клуб из Волочиска продолжает работу над усилением состава

02 июля 2023, 11:16 | Обновлено 02 июля 2023, 11:42
395
0
Агробизнес может подписать бывшего защитника Металлиста
ФК Львов. Семен Даценко

Бывший центральный защитник «Металлиста», «Ингульца» и ряда других украинских клубов Семен Даценко может стать футболистом «Агробизнеса».

В прошлом сезоне Даценко сыграл 15 матчей за «Горняк-Спорт» в Первой лиге, в которых забил один гол. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

Напомним, «Агробизнес» пропустил прошлый сезон. В нынешнем сезоне команда сыграет в группе «А» Первой лиги с «Буковиной», «Эпицентром», «Карпатами», «Металлистом», тернопольской «Нивой», «Подольем», «Хустом», «Прикарпатьем» и «Нивой» Бузовой.

Начало соревнований в Первой лиге запланировано на 28 июля.

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Агробизнес трансферы Металлист Харьков Горняк-Спорт Семен Даценко Первая лига Украины
Источник Sportarena
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