Украина. Первая лига02 июля 2023, 10:06 | Обновлено 02 июля 2023, 10:11
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ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал трех игроков
Клуб из Петрово усиливается перед стартом в Первой лиге
02 июля 2023, 10:06 | Обновлено 02 июля 2023, 10:11
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Футбольный клуб «Ингулец» на своем официальном сайте объявил о подписании трех игроков.
Клуб из Петрово усилился 28-летним защитником Михаилом Шершнем, 26-летним хавбеком Александром Пятовым и 28-летним защитником Станиславом-Нури Малышем.
Напомним, «Ингулец» занял 14-е место в чемпионате Украины 2022/23. В стыковых матчах по сумме двух встреч команда из Петрово проиграла ЛНЗ и опустилась в Первую лигу.
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