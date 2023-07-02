ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал трех игроков

Футбольный клуб «Ингулец» на своем официальном сайте объявил о подписании трех игроков.

Клуб из Петрово усилился 28-летним защитником Михаилом Шершнем, 26-летним хавбеком Александром Пятовым и 28-летним защитником Станиславом-Нури Малышем.

Напомним, «Ингулец» занял 14-е место в чемпионате Украины 2022/23. В стыковых матчах по сумме двух встреч команда из Петрово проиграла ЛНЗ и опустилась в Первую лигу.