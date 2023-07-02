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Украина. Первая лига
02 июля 2023, 10:06 | Обновлено 02 июля 2023, 10:11
353
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал трех игроков

Клуб из Петрово усиливается перед стартом в Первой лиге

02 июля 2023, 10:06 | Обновлено 02 июля 2023, 10:11
353
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал трех игроков
ФК Ингулец

Футбольный клуб «Ингулец» на своем официальном сайте объявил о подписании трех игроков.

Клуб из Петрово усилился 28-летним защитником Михаилом Шершнем, 26-летним хавбеком Александром Пятовым и 28-летним защитником Станиславом-Нури Малышем.

Напомним, «Ингулец» занял 14-е место в чемпионате Украины 2022/23. В стыковых матчах по сумме двух встреч команда из Петрово проиграла ЛНЗ и опустилась в Первую лигу.

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Ингулец трансферы Михаил Шершень Александр Пятов Станислав-Нури Малыш Первая лига Украины
Источник ФК Ингулец
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