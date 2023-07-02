Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФЕЩУК: «Такое впечатление, что Милевский и Алиев всю жизнь кентами были»
Украина. Премьер лига
02 июля 2023, 09:47 | Обновлено 02 июля 2023, 09:49
1143
1

ФЕЩУК: «Такое впечатление, что Милевский и Алиев всю жизнь кентами были»

Известный экс-форвард – о бывших партнерах по молодежной сборной Украины

02 июля 2023, 09:47 | Обновлено 02 июля 2023, 09:49
1143
1
ФЕЩУК: «Такое впечатление, что Милевский и Алиев всю жизнь кентами были»
Instagram. Александр Алиев и Артем Милевский

Бывший игрок молодежной сборной Украины на чемпионате Европы 2006 года Максим Фещук поделился воспоминаниями об отношениях между Александром Алиевым и Артемом Милевским.

«У меня такое впечатление, что они всю жизнь кентами были.

Помню, за год до того Евро между ними был забавный момент на молодежном чемпионате мира в Нидерландах. Каждый из них считал себя лидером.

На форум главной звездой команды поехал Милевский, а уже на самом турнире Алиев взялся забивать и положил пять голов. Интересно было понаблюдать за ними со стороны. Они хоть и друзья, но «перетягивали одеяло» на себя», - сказал Фещук.

ЧМ-2005 выиграла команды Аргентины, а лучшим бомбардиром стал 17-летний Лионель Месси с шестью голами. Молодежная сборная Украины в 1/8 финала проиграла Нигерии со счетом 0:1.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Европы-2023 Франция U-21 – Украина U-21
Франция U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча
Франция U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Максим Фещук Артем Милевский Александр Алиев сборная Украины по футболу U-21
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тони БЕЛЛЬЮ – об отказе Фьюри от боя с Усиком: «Это шок»
Бокс | 01 июля 2023, 23:20 2
Тони БЕЛЛЬЮ – об отказе Фьюри от боя с Усиком: «Это шок»
Тони БЕЛЛЬЮ – об отказе Фьюри от боя с Усиком: «Это шок»

Бывший чемпион мира хочет видеть Тайсона в крупнейших боях

За прошлые сутки ВСУ уничтожили 790 оккупантов, 10 танков и 12 БПЛА
Война | 02 июля 2023, 08:51 0
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 790 оккупантов, 10 танков и 12 БПЛА
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 790 оккупантов, 10 танков и 12 БПЛА

Генштаб ВСУ обнародовал свежую статистику несвежих русских

Экс-форвард киевского Динамо находится на просмотре в российском клубе
Футбол | 01.07.2023, 22:46
Экс-форвард киевского Динамо находится на просмотре в российском клубе
Экс-форвард киевского Динамо находится на просмотре в российском клубе
Швейцария выиграла турнир по пляжному футболу Европейских игр 2023
Футбол | 01.07.2023, 22:39
Швейцария выиграла турнир по пляжному футболу Европейских игр 2023
Швейцария выиграла турнир по пляжному футболу Европейских игр 2023
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Милевскому нужна помощь. Не хочется его терять»
Футбол | 01.07.2023, 13:32
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Милевскому нужна помощь. Не хочется его терять»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Милевскому нужна помощь. Не хочется его терять»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Serhii P.
та кому вони треба? 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина обновила лучшее достижение в мировом рейтинге по волейболу
Украина обновила лучшее достижение в мировом рейтинге по волейболу
30.06.2023, 12:18
Волейбол
Трансфера не будет? Шахтер отпугнул Интер ценой на Трубина
Трансфера не будет? Шахтер отпугнул Интер ценой на Трубина
01.07.2023, 12:19 33
Футбол
ФОТО. Костюк показала стильную форму, в которой сыграет на Уимблдоне
ФОТО. Костюк показала стильную форму, в которой сыграет на Уимблдоне
01.07.2023, 20:16 11
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расторг контракт с Йовичевичем
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расторг контракт с Йовичевичем
01.07.2023, 16:20 67
Футбол
Эдди Хирн назвал самого переоцененного боксера современности
Эдди Хирн назвал самого переоцененного боксера современности
30.06.2023, 13:59 5
Бокс
Не только Джурасек. Кто летом может покинуть Шахтер
Не только Джурасек. Кто летом может покинуть Шахтер
30.06.2023, 13:42 39
Футбол
Инсайдер: ПСЖ и Реал закрыли сделку по Мбаппе
Инсайдер: ПСЖ и Реал закрыли сделку по Мбаппе
01.07.2023, 09:44 17
Футбол
Бывшая 75-я ракетка мира дисквалифицирован на 13 месяцев. Названа причина
Бывшая 75-я ракетка мира дисквалифицирован на 13 месяцев. Названа причина
01.07.2023, 03:42 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем