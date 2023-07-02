ФЕЩУК: «Такое впечатление, что Милевский и Алиев всю жизнь кентами были»

Бывший игрок молодежной сборной Украины на чемпионате Европы 2006 года Максим Фещук поделился воспоминаниями об отношениях между Александром Алиевым и Артемом Милевским.

«У меня такое впечатление, что они всю жизнь кентами были.

Помню, за год до того Евро между ними был забавный момент на молодежном чемпионате мира в Нидерландах. Каждый из них считал себя лидером.

На форум главной звездой команды поехал Милевский, а уже на самом турнире Алиев взялся забивать и положил пять голов. Интересно было понаблюдать за ними со стороны. Они хоть и друзья, но «перетягивали одеяло» на себя», - сказал Фещук.

ЧМ-2005 выиграла команды Аргентины, а лучшим бомбардиром стал 17-летний Лионель Месси с шестью голами. Молодежная сборная Украины в 1/8 финала проиграла Нигерии со счетом 0:1.