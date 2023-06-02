Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр АЛИЕВ: «Хочется прямо жестко напиться, а потом поехать отдохнуть»
Украина. Премьер лига
02 июня 2023, 15:41 | Обновлено 02 июня 2023, 16:01
824
1

Александр АЛИЕВ: «Хочется прямо жестко напиться, а потом поехать отдохнуть»

Экс-хавбек «Динамо» рассказал, чем займется после войны

02 июня 2023, 15:41 | Обновлено 02 июня 2023, 16:01
824
1
Александр АЛИЕВ: «Хочется прямо жестко напиться, а потом поехать отдохнуть»
Instagram. Александр Алиев

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев, который ныне служит в рядах ВСУ, рассказал, чем займется после победы в российско-украинской войне.

«Через полтора года в армии во время войны немного устал, давит это все на тебя. Психологически очень непросто. Но ничего не остается делать, кроме как терпеть. Больше всего меня раздражает то, что дети умирают. Вот даже накануне, в День защиты детей, погибли в Киеве дети…

Когда я бываю «в увале» (увольнение на армейском сленге, – прим.), то надеваю спортивную одежду и для меня это облегчение. На время забываешь.

Уж очень хочется дождаться того дня, когда мы победим. Хочется после этого вот прямо жестко напиться, а потом поехать и отдохнуть на море, дней хотя бы на десять. А дальше ‒ просто жить и заниматься своими делами», - сказал Алиев.

По теме:
Александр АЛИЕВ: «С такой игрой Динамо в Европе делать нечего»
Вратарь Динамо Бойко может оказаться в Полесье. Новичку нужен опытный игрок
В Бразилии готовы к аресту бывшего игрока Динамо Киев
Александр Алиев российско-украинская война Динамо Киев
Источник FanDay
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Любимец фанов АПЛ бросил футбол в 29 лет из-за секса: история Саши Чурчича
Футбол | 02 июня 2023, 14:36 4
Любимец фанов АПЛ бросил футбол в 29 лет из-за секса: история Саши Чурчича
Любимец фанов АПЛ бросил футбол в 29 лет из-за секса: история Саши Чурчича

В 90-х годах минувшего века даже на топ-уровне происходило что-то удивительное…

На юбилейный матч. Сборная Германии назвала заявку на игру с Украиной
Футбол | 02 июня 2023, 13:20 2
На юбилейный матч. Сборная Германии назвала заявку на игру с Украиной
На юбилейный матч. Сборная Германии назвала заявку на игру с Украиной

Сборная Украины готовится к матчам отбора Евро-2024

Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
Футбол | 02.06.2023, 08:33
Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
Впервые в АПЛ мужскую команду клуба возглавила женщина
ОФИЦИАЛЬНО. Мирон Маркевич – новый тренер Карпат
Футбол | 01.06.2023, 21:27
ОФИЦИАЛЬНО. Мирон Маркевич – новый тренер Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Мирон Маркевич – новый тренер Карпат
Свитолина получила уайлд-кард на турнир WTA в Англии
Теннис | 01.06.2023, 21:41
Свитолина получила уайлд-кард на турнир WTA в Англии
Свитолина получила уайлд-кард на турнир WTA в Англии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Zdolaemo
бедняжка , как же ему тяжело ! держись Саня 
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Мирон Маркевич подписал контракт со львовскими Карпатами
Источник: Мирон Маркевич подписал контракт со львовскими Карпатами
31.05.2023, 22:23 15
Футбол
Политический скандал. Польского арбитра могут лишить финала Лиги чемпионов
Политический скандал. Польского арбитра могут лишить финала Лиги чемпионов
01.06.2023, 21:22 4
Футбол
Соболенко отказалась отвечать на прямой вопрос о войне в Украине
Соболенко отказалась отвечать на прямой вопрос о войне в Украине
31.05.2023, 20:47 30
Теннис
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 2 июня
Расписание матчей с участием украинок на Ролан Гаррос на 2 июня
02.06.2023, 09:45 1
Теннис
Чемпионка US Open 2019. Определена соперница Цуренко в 3-м раунде РГ 2023
Чемпионка US Open 2019. Определена соперница Цуренко в 3-м раунде РГ 2023
01.06.2023, 22:40 1
Теннис
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
ЧМ-2023 по футболу (U-20): календарь и результаты
02.06.2023, 05:10
Футбол
Страшная трагедия в Германии. 15-летний игрок умер на поле после драки
Страшная трагедия в Германии. 15-летний игрок умер на поле после драки
01.06.2023, 10:50 2
Футбол
ВИДЕО. «На**й отсюда!»: Алена Остапенко обматерила фанов на Ролан Гаррос
ВИДЕО. «На**й отсюда!»: Алена Остапенко обматерила фанов на Ролан Гаррос
01.06.2023, 13:42 18
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности