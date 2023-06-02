Александр АЛИЕВ: «Хочется прямо жестко напиться, а потом поехать отдохнуть»

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Александр Алиев, который ныне служит в рядах ВСУ, рассказал, чем займется после победы в российско-украинской войне.

«Через полтора года в армии во время войны немного устал, давит это все на тебя. Психологически очень непросто. Но ничего не остается делать, кроме как терпеть. Больше всего меня раздражает то, что дети умирают. Вот даже накануне, в День защиты детей, погибли в Киеве дети…

Когда я бываю «в увале» (увольнение на армейском сленге, – прим.), то надеваю спортивную одежду и для меня это облегчение. На время забываешь.

Уж очень хочется дождаться того дня, когда мы победим. Хочется после этого вот прямо жестко напиться, а потом поехать и отдохнуть на море, дней хотя бы на десять. А дальше ‒ просто жить и заниматься своими делами», - сказал Алиев.