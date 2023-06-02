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  4. Александр АЛИЕВ: «С такой игрой Динамо в Европе делать нечего»
Украина. Премьер лига
02 июня 2023, 14:20 | Обновлено 02 июня 2023, 14:37
469
4

Александр АЛИЕВ: «С такой игрой Динамо в Европе делать нечего»

Специалист раскритиковал игру своего бывшего клуба

02 июня 2023, 14:20 | Обновлено 02 июня 2023, 14:37
469
4
Александр АЛИЕВ: «С такой игрой Динамо в Европе делать нечего»
Instagram. Александр Алиев

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Алиев не получает удовольствия от игры, которую демонстрирует нынешнее поколение динамовцев. Он уверен, что многие молодые игроки просто не понимают, за какой клуб они играют.

«В тех матчах, которые я видел, никакого удовольствия от игры «Динамо» я не получил. Реально. Говорю, прежде всего, о тех матчах, которые я видел своими глазами, когда мог быть на стадионе. Смотрел и не узнавал эту команду, не мог поверить, что это «Динамо».

Понимаю, что много факторов: идет война, нет болельщиков, покинуло команду много легионеров, но. Я разделяю и понимаю Михайловича (Игоря Суркиса – прим.), когда после игры с «Ингульцом» он сказал, что нельзя так играть! Он, как президент, делает все от себя зависящее, а они…

Те футболисты, которые сейчас играют за «Динамо», должны понимать, что это за клуб. Какие игроки за него играли, какие достижения имеет «Динамо». Многие молодые ребята, которые сейчас играют за «Динамо», должны понимать куда они попали, честь какого клуба они отстаивают.

Молодым киевлянам наконец-то нужно понять, что детский футбол завершился! Пришло время взрослого футбола.

В этом чемпионате они выглядели слабо, а в Европе им вообще делать нечего», - сказал Алиев.

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Александр Алиев Динамо Киев
Источник FanDay
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Комментарии 4
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Злий Глобинець
Навіщо так суворо? Може хоч у Лізі Конференцій справляться і з групи у євровесну вийдуть.
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0
Умник
То не выходить на Матчи лк пусть техническое 0:3 будет?))))
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0
Gargantua
так никому из украинских клубов в Европе сейчас делать нечего
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0
onco-clown
Ничего, Ярмоленко вернется и всё станет иначе.
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0
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