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Украина. Премьер лига
02 июня 2023, 00:55 | Обновлено 02 июня 2023, 01:08
253
0

Какова их судьба? Два легионера Динамо вернулись домой

Решат Рамадани и Джастин Лонвейк покинули расположение столичного клуба

02 июня 2023, 00:55 | Обновлено 02 июня 2023, 01:08
253
0
Какова их судьба? Два легионера Динамо вернулись домой
ФК Динамо. Джастин Лонвейк

Легионеры киевского «Динамо» Решат Рамадани и Джастин Лонвейк покинули расположение столичного клуба, информирует ТаТоТаке.

Решат Рамадани вернулся в родную Северную Македонию, а Джастин Лонвейк отправился в Нидерланды

.

Рамадани и Лонвейк отпросились у тренеров киевского клуба «по семейным обстоятельствам», совпавшим с последними ночными атаками оккупантов по столице Украины.

Оба футболиста появились в клубе после 1 июля 2022 года, а значит, они не могут воспользоваться правилом из статьи 7 Правил ФИФА о возможности односторонней приостановки контрактов легионеров украинских клубов.

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Решат Рамадани Джастин Лонвейк Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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