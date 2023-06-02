Какова их судьба? Два легионера Динамо вернулись домой
Решат Рамадани и Джастин Лонвейк покинули расположение столичного клуба
Легионеры киевского «Динамо» Решат Рамадани и Джастин Лонвейк покинули расположение столичного клуба, информирует ТаТоТаке.
Решат Рамадани вернулся в родную Северную Македонию, а Джастин Лонвейк отправился в Нидерланды
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Рамадани и Лонвейк отпросились у тренеров киевского клуба «по семейным обстоятельствам», совпавшим с последними ночными атаками оккупантов по столице Украины.
Оба футболиста появились в клубе после 1 июля 2022 года, а значит, они не могут воспользоваться правилом из статьи 7 Правил ФИФА о возможности односторонней приостановки контрактов легионеров украинских клубов.
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