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  4. Хавбек Динамо готов выступать за сборную Суринама – СМИ
Украина. Премьер лига
06 мая 2023, 22:48 |
1739
8

Хавбек Динамо готов выступать за сборную Суринама – СМИ

Джастин Лонвейк имеет в активе выступления за юношеские сборные Нидерландов

06 мая 2023, 22:48 |
1739
8
Хавбек Динамо готов выступать за сборную Суринама – СМИ
ФК Динамо. Джастин Лонвейк

23-летний центральный полузащитник «Динамо» Джастин Лонвейк, который родился и вырос в Нидерландах, может вскоре сменить так называемое футбольное гражданство.

По информации ряда источников, Лонвейк входит в число футболистов, которые готовы начать выступать за национальную сборную Суринама.

Ранее Лонвейк привлекался к играм сборных Нидерландов U-16 (3 матча), U-17 (6 матчей), U-18 (6 матчей, 1 гол) и U-19 (9 матчей), однако за национальную сборную «оранжевых» шанса дебютировать так и не получил.

Лонвейк перешел в «Динамо» в конце сентября минувшего года из датского «Виборга» за 1,5 миллиона евро. В нынешнем розыгрыше УПЛ хавбек провел 16 матчей (915 минут), в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.

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Джастин Лонвейк Динамо Киев сборная Нидерландов по футболу сборная Суринама по футболу смена гражданства
Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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avk2307
То ли дело Буркина Фасо, Венесуэла и Таджикистан.
Это ж уровень
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+3
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Gargantua
что то он весной сдал
осенью очень многообещающе выглядел
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0
Фанькин кот
Суринамка - это уровень игрока динамки
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-5
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