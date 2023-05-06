Хавбек Динамо готов выступать за сборную Суринама – СМИ

23-летний центральный полузащитник «Динамо» Джастин Лонвейк, который родился и вырос в Нидерландах, может вскоре сменить так называемое футбольное гражданство.

По информации ряда источников, Лонвейк входит в число футболистов, которые готовы начать выступать за национальную сборную Суринама.

Según la prensa de Surinam, ya hay 5 jugadores casi listos para reforzar a la selección. Son Stefano Denswil (Trabzonspor), Dhoraso Klas (ADO Den Haag), Daishawn Redan (Venezia), Virgil Misidjan (Twente) y Justin Lonwijk (Dinamo Kiev). pic.twitter.com/kGr8KQz4VR — Surinam_Col 🇸🇷🇨🇴 (@SurinamCol) May 6, 2023

Ранее Лонвейк привлекался к играм сборных Нидерландов U-16 (3 матча), U-17 (6 матчей), U-18 (6 матчей, 1 гол) и U-19 (9 матчей), однако за национальную сборную «оранжевых» шанса дебютировать так и не получил.

Лонвейк перешел в «Динамо» в конце сентября минувшего года из датского «Виборга» за 1,5 миллиона евро. В нынешнем розыгрыше УПЛ хавбек провел 16 матчей (915 минут), в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.