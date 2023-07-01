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Россия
01 июля 2023, 22:46 |
2434
2

Экс-форвард киевского Динамо находится на просмотре в российском клубе

Вопрос о трансфере пока не решен

01 июля 2023, 22:46 |
2434
2
Экс-форвард киевского Динамо находится на просмотре в российском клубе
ФК Динамо Киев. Ибрагим Каргбо

23-летний нападающий Ибрагим Каргбо присоединился к российскому клубу «химки» на сборе в саранске. Об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что вопрос о подписании Каргбо пока не решен, так как у российского клуба максимум легионеров и кем-то нужно жертвовать.

Минувший сезон футболист провел в словенском «Целе». Сейчас он находится в статусе свободного агента.

С января 2020-го по январь 2023-го игрок принадлежал киевскому «Динамо», за которое сыграл 3 матча.

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Динамо Киев трансферы Целе Ибрагим Каргбо Химки
Источник Metaratings
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romario1501
Заголовок супер ))) Він за Динамо зіграв аж ДВІ гри !!!)))
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