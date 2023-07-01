Россия01 июля 2023, 22:46 |
2434
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Экс-форвард киевского Динамо находится на просмотре в российском клубе
Вопрос о трансфере пока не решен
01 июля 2023, 22:46 |
2434
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23-летний нападающий Ибрагим Каргбо присоединился к российскому клубу «химки» на сборе в саранске. Об этом сообщают российские СМИ.
Сообщается, что вопрос о подписании Каргбо пока не решен, так как у российского клуба максимум легионеров и кем-то нужно жертвовать.
Минувший сезон футболист провел в словенском «Целе». Сейчас он находится в статусе свободного агента.
С января 2020-го по январь 2023-го игрок принадлежал киевскому «Динамо», за которое сыграл 3 матча.
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Комментарии 2
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Заголовок супер ))) Він за Динамо зіграв аж ДВІ гри !!!)))
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