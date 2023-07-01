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Бразилия
01 июля 2023, 22:48 |
1296
1

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Шахтера стал игроком кипрской Омонии

Маркиньос Сиприано до начала полномасштабной войны имел полноценный контракт с «горняками»

01 июля 2023, 22:48 |
1296
1
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-защитник Шахтера стал игроком кипрской Омонии
omonoiafc.com.cy

Кипрская «Омония» из Никосии объявила о подписании контракта с 24-летним левым защитником бразильского клуба «Аваи» Маркиньосом Сиприано.

В стан кипрского клуба Сиприано перебирается до контракту, согласованному по схеме «2+1».

За «Аваи» Маркиньос Сиприано выступал с апреля нынешнего года, перейдя на полноценный контракт из «Шахтера».

Донецкий клуб отдавал Сиприано в аренду «Сьону» летом 2021 года, и швейцарцы планировали выкупить контракт бразильца, однако после начала российско-украинской войны и появления Annexe 7 от ФИФА планы «горняков» рухнули. Фулбек почти год провел в аренде в «Крузейро», а затем согласовал полноценный уход из донецкого клуба и трансфер в «Аваи».

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Маркиньос Сиприано Шахтер Донецк Аваи Омония трансферы
Источник ФК Омония Никосия
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avk2307
и тут вспоминаем, что Омония Кипр это уровень Беседина, а Сиприано оказывается на  том же уровне....
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