Швейцария выиграла турнир по пляжному футболу Европейских игр 2023
В финальном матче Швейцария уверенно обыграла Италию
Вечером 1 июля состоялся финальный матч Европейских игр 2023 по пляжному футболу.
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В финальном матче Швейцария уверенно обыграла Италию (5:2) и получила золотые медали Европейских игр 2023.
Бронзовые награды завоевала команда Испании, обыграв по пенальти Португалию (5:5, пен. 2:0)
Сборная Украины по пляжному футболу заняла 7-е место на Европейских играх, победив Польшу (3:2).
Турнир по пляжному футболу ІІІ Европейских игр прошел в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.
Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Мужчины
Матчи за 5–8 места, 30 июня
- 14:00. Польша – Молдова – 6:8
- 15:30. Азербайджан – Украина – 7:6 OT
Полуфиналы, 30 июня
- 18:30. Португалия – Швейцария – 4:4 (пен. 3:4)
- 21:30. Испания – Италия – 5:6 OT
Финальные матчи, 1 июля
- За 7–8 места. 13:30. Польша – Украина – 2:3
- За 5–6 места. 15:00. Азербайджан – Молдова – 4:2
- За 3–4 места. 18:00. Португалия – Испания – 5:5 (пен. 0:2)
- За 1–2 места. 21:00. Швейцария – Италия – 5:2
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