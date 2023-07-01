Швейцария выиграла турнир по пляжному футболу Европейских игр 2023

Вечером 1 июля состоялся финальный матч Европейских игр 2023 по пляжному футболу.

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В финальном матче Швейцария уверенно обыграла Италию (5:2) и получила золотые медали Европейских игр 2023.

Бронзовые награды завоевала команда Испании, обыграв по пенальти Португалию (5:5, пен. 2:0)

Сборная Украины по пляжному футболу заняла 7-е место на Европейских играх, победив Польшу (3:2).

Турнир по пляжному футболу ІІІ Европейских игр прошел в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.

Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Мужчины

Матчи за 5–8 места, 30 июня

14:00. Польша – Молдова – 6:8

– 6:8 15:30. Азербайджан – Украина – 7:6 OT

Полуфиналы, 30 июня

18:30. Португалия – Швейцария – 4:4 (пен. 3:4)

– 4:4 (пен. 3:4) 21:30. Испания – Италия – 5:6 OT

Финальные матчи, 1 июля