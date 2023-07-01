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Пляжный футбол
01 июля 2023, 22:39 | Обновлено 01 июля 2023, 22:54
1129
2

Швейцария выиграла турнир по пляжному футболу Европейских игр 2023

В финальном матче Швейцария уверенно обыграла Италию

01 июля 2023, 22:39 | Обновлено 01 июля 2023, 22:54
1129
2
Швейцария выиграла турнир по пляжному футболу Европейских игр 2023
Суспільне

Вечером 1 июля состоялся финальный матч Европейских игр 2023 по пляжному футболу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В финальном матче Швейцария уверенно обыграла Италию (5:2) и получила золотые медали Европейских игр 2023.

Бронзовые награды завоевала команда Испании, обыграв по пенальти Португалию (5:5, пен. 2:0)

Сборная Украины по пляжному футболу заняла 7-е место на Европейских играх, победив Польшу (3:2).

Турнир по пляжному футболу ІІІ Европейских игр прошел в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.

Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Мужчины

Матчи за 58 места, 30 июня

  • 14:00. Польша – Молдова – 6:8
  • 15:30. Азербайджан – Украина – 7:6 OT

Полуфиналы, 30 июня

  • 18:30. Португалия – Швейцария – 4:4 (пен. 3:4)
  • 21:30. Испания – Италия – 5:6 OT

Финальные матчи, 1 июля

  • За 7–8 места. 13:30. Польша – Украина – 2:3
  • За 5–6 места. 15:00. Азербайджан – Молдова – 4:2
  • За 3–4 места. 18:00. Португалия – Испания – 5:5 (пен. 0:2)
  • За 1–2 места. 21:00. Швейцария – Италия – 5:2

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Andrey_1992
ось вам і парадокс Швейцарії, де нема жодного моря, річки, природних пляжів і яка топ-збірна
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