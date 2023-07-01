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Молодежные турниры
01 июля 2023, 22:27 |
916
0

Тренер Франции: «Украинская команда – коллектив, а не отдельные игроки»

Сильвен Риполь не стал выделять футболистов из сборной Украины

01 июля 2023, 22:27 |
916
0
Тренер Франции: «Украинская команда – коллектив, а не отдельные игроки»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сильвен Риполь

Главный тренер сборной Франции U-21 Сильвен Риполь поделился ожиданиями от матча 1/4 финала молодежного Евро-2023 против Украины.

«Думаю, что в последнее время украинская команда значительно улучшила качество своей игры. Особенно то, что касается того, чтобы не терять мяч, удерживать его. Это очень сильная команда, которая удерживает мяч и создает проблемы своим соперникам. Я также заметил сильную дисциплину в атаке. Это команда, которая способна интенсивно атаковать, держать и вести игру, и является очень креативной, показывает свои лучшие качества на поле.

Игроки, которые несут угрозу в составе сборной Украины? Это очень индивидуально, в каждой команде есть такие футболисты, у нас тоже. Это зависит от команды и матча в конкретный день. Мудрик? Это один из таких игроков. Не знаю, выйдет ли он на поле, но когда я думаю об украинской команде, то обращаю внимание не на конкретных игроков, а на коллектив. Очень сильный, опытный коллектив. Думаю об игроках, как вот говорил о Судакове, например, что это сильный игрок, который показывает высокое качество при владении мячом. Но скажу еще раз: для меня украинская команда – скорее, коллектив, представляющий цель на четвертьфинальный матч», – сказал Риполь.

Четвертьфинальный поединок Евро-2023 (U-21) Франция – Украина состоится в воскресенье, 2 июля, на «Клуж-Арене» в городе Клуж-Напока (начало – в 22.00 по киевскому времени).

Франция U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро-2023

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пресс-конференция сборная Украины по футболу U-21 Франция - Украина сборная Франции по футболу U-21 Евро-2023 U-21 Сильвен Риполль
Источник Суспильне спорт
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