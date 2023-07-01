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Молодежные турниры
01 июля 2023, 21:31 |
367
0

ВИДЕО. Тренировка молодежной сборной Украины перед матчем с Францией

2 июля команда Руслана Ротаня будет бороться за путевку в полуфинал

01 июля 2023, 21:31 |
367
0
ВИДЕО. Тренировка молодежной сборной Украины перед матчем с Францией
УАФ

В воскресенье, 2 июля, в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж-Арена» состоится матч 1/4 финала молодежного Евро-2023, в котором сыграют сборные Франции и Украины.

В субботу команда под руководством Руслана Ротаня провела передигровую тренировку на арене, на которой завтра попытается добыть путевку в полуфинал.

Франция U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро-2023

Начало матча – в 22:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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