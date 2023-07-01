Молодежные турниры01 июля 2023, 21:31 |
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ВИДЕО. Тренировка молодежной сборной Украины перед матчем с Францией
2 июля команда Руслана Ротаня будет бороться за путевку в полуфинал
01 июля 2023, 21:31 |
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В воскресенье, 2 июля, в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж-Арена» состоится матч 1/4 финала молодежного Евро-2023, в котором сыграют сборные Франции и Украины.
В субботу команда под руководством Руслана Ротаня провела передигровую тренировку на арене, на которой завтра попытается добыть путевку в полуфинал.
Франция U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро-2023
Начало матча – в 22:00 по Киеву.
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