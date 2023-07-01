ВИДЕО. Тренировка молодежной сборной Украины перед матчем с Францией

В воскресенье, 2 июля, в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж-Арена» состоится матч 1/4 финала молодежного Евро-2023, в котором сыграют сборные Франции и Украины.

В субботу команда под руководством Руслана Ротаня провела передигровую тренировку на арене, на которой завтра попытается добыть путевку в полуфинал.

Франция U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро-2023

Начало матча – в 22:00 по Киеву.