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Молодежные турниры
01 июля 2023, 19:55 | Обновлено 01 июля 2023, 19:56
724
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Европы-2023 Франция U-21 – Украина U-21

Поединок состоится 2 июля в 22:00 по Киеву

01 июля 2023, 19:55 | Обновлено 01 июля 2023, 19:56
724
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Европы-2023 Франция U-21 – Украина U-21
УАФ

В воскресенье, 2 июля, в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж-Арена» состоится матч 1/4 финала молодежного Евро-2023, в котором сыграют сборные Франции и Украины. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прямом эфире матч будет транслировать региональных телеканалах Суспільного.

Франция U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро-2023

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Испания U-21 - Украина U-21.

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Источник Sport.ua
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