В воскресенье, 2 июля, в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж-Арена» состоится матч 1/4 финала молодежного Евро-2023, в котором сыграют сборные Франции и Украины. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

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В прямом эфире матч будет транслировать региональных телеканалах Суспільного.

Франция U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро-2023

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Испания U-21 - Украина U-21.