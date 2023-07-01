ФОТО. Донецкий Шахтер официально попрощался с голкипером
Алексей Шевченко продолжит карьеру в одесском «Чорноморце»
Голкипер Алексей Шевченко официально покинул «Шахтер». Накануне истек срок действия контракта с футболистом, поэтому 1 июля он стал свободным агентом.
Вратарь выступал в составе «оранжево-черных» с июля 2018 года. Вместе с «горняками» трижды становился чемпионом Украины (2019, 2020, 2023), выигрывал Кубок Украины (2019) и Суперкубок Украины (2021).
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«Шахтер» поблагодарил Алексея за высокий профессионализм, преданность команде и вклад в победы и достижения клуба, пожелал успехов и новых свершений в дальнейшей карьере.
1 июля одесский «Черноморец» уже сообщил о подписании Алексея Шевченко.
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