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  4. ФОТО. Донецкий Шахтер официально попрощался с голкипером
Украина. Премьер лига
01 июля 2023, 19:09 |
340
0

ФОТО. Донецкий Шахтер официально попрощался с голкипером

Алексей Шевченко продолжит карьеру в одесском «Чорноморце»

01 июля 2023, 19:09 |
340
0
ФОТО. Донецкий Шахтер официально попрощался с голкипером
ФК Шахтер. Алексей Шевченко

Голкипер Алексей Шевченко официально покинул «Шахтер». Накануне истек срок действия контракта с футболистом, поэтому 1 июля он стал свободным агентом.

Вратарь выступал в составе «оранжево-черных» с июля 2018 года. Вместе с «горняками» трижды становился чемпионом Украины (2019, 2020, 2023), выигрывал Кубок Украины (2019) и Суперкубок Украины (2021).

«Шахтер» поблагодарил Алексея за высокий профессионализм, преданность команде и вклад в победы и достижения клуба, пожелал успехов и новых свершений в дальнейшей карьере.

1 июля одесский «Черноморец» уже сообщил о подписании Алексея Шевченко.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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