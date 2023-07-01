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  4. Соболенко отказалась отвечать на политические вопросы на Уимблдоне
Уимблдон
01 июля 2023, 19:08 |
532
1

Соболенко отказалась отвечать на политические вопросы на Уимблдоне

Вторая ракетка мира решила, что с нее хватит

01 июля 2023, 19:08 |
532
1
Соболенко отказалась отвечать на политические вопросы на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Вторая ракетка мира Арина Соболенко отказалась отвечать на вопросы о политике перед первой пресс-конференцией на Уимблдоне.

«Я сразу скажу, что не буду говорить о политике. Я пришла обсуждать только теннис.

Если у вас политические вопросы, то запросите у WTA или турнира расшифровки моих ответов с предыдущих турниров», – сказала Соболенко.

Отметим, что на Ролан Гаррос Соболенко вынудили сказать, что она не поддерживает режим александра лукашенко в беларуси.

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Арина Соболенко Уимблдон-2023 российско-украинская война
Источник Twitter
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sashav2007
сучка крашана.
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