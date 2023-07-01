Соболенко отказалась отвечать на политические вопросы на Уимблдоне

Вторая ракетка мира Арина Соболенко отказалась отвечать на вопросы о политике перед первой пресс-конференцией на Уимблдоне.

«Я сразу скажу, что не буду говорить о политике. Я пришла обсуждать только теннис.

Если у вас политические вопросы, то запросите у WTA или турнира расшифровки моих ответов с предыдущих турниров», – сказала Соболенко.

Отметим, что на Ролан Гаррос Соболенко вынудили сказать, что она не поддерживает режим александра лукашенко в беларуси.