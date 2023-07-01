Уимблдон01 июля 2023, 19:08 |
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Соболенко отказалась отвечать на политические вопросы на Уимблдоне
Вторая ракетка мира решила, что с нее хватит
01 июля 2023, 19:08 |
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Вторая ракетка мира Арина Соболенко отказалась отвечать на вопросы о политике перед первой пресс-конференцией на Уимблдоне.
«Я сразу скажу, что не буду говорить о политике. Я пришла обсуждать только теннис.
Если у вас политические вопросы, то запросите у WTA или турнира расшифровки моих ответов с предыдущих турниров», – сказала Соболенко.
Отметим, что на Ролан Гаррос Соболенко вынудили сказать, что она не поддерживает режим александра лукашенко в беларуси.
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