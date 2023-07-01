Наставник Шахтера U-19 войдет в тренерский штаб Ван Леувена
Молодежную команду возглавит Алексей Белик
В тренерской системе донецкого «Шахтера» произойдут перестановки. Сегодня клуб официально сообщил о прекращении сотрудничества с наставником первой команды Игором Йовичевичем.
Ни для кого не секрет, что новым главным тренером «Шахтера» станет наставник «Зари» Патрик Ван Леувен. По информации Sport.ua, в его тренерский штаб войдет нынешний тренер команды U-19 «Горняков» Оскар Ратулутра.
А саму команду «Шахтер» U-19 возглавит известный в прошлом форвард «Горняков» Алексей Белик. С лета прошлого года он был ассистентом Ратулутры в юниорской команде.
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