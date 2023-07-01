Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Наставник Шахтера U-19 войдет в тренерский штаб Ван Леувена
Украина. Премьер лига
01 июля 2023, 17:07 |
737
0

Наставник Шахтера U-19 войдет в тренерский штаб Ван Леувена

Молодежную команду возглавит Алексей Белик

01 июля 2023, 17:07 |
737
0
Наставник Шахтера U-19 войдет в тренерский штаб Ван Леувена
ФК Шахтер Донецк. Оскар Ратулутра

В тренерской системе донецкого «Шахтера» произойдут перестановки. Сегодня клуб официально сообщил о прекращении сотрудничества с наставником первой команды Игором Йовичевичем.

Ни для кого не секрет, что новым главным тренером «Шахтера» станет наставник «Зари» Патрик Ван Леувен. По информации Sport.ua, в его тренерский штаб войдет нынешний тренер команды U-19 «Горняков» Оскар Ратулутра.

А саму команду «Шахтер» U-19 возглавит известный в прошлом форвард «Горняков» Алексей Белик. С лета прошлого года он был ассистентом Ратулутры в юниорской команде.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отдал защитника в аренду в Хорватию
ВИДЕО. Год Йовичевича в Шахтере. Как это было
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер расторг контракт с Йовичевичем
Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Оскар Ратулутра Алексей Белик инсайд Патрик ван Леувен
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ
Футбол | 30 июня 2023, 18:10 7
Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ
Женская сборная Украины сенсационно обыграла Португалию и вышла в финал ЕИ

Украинская команда гарантировала себе, как минимум серебро Европейских игр

Его стало слишком много? От перенасыщения футболом страдают все
Футбол | 01 июля 2023, 12:15 4
Его стало слишком много? От перенасыщения футболом страдают все
Его стало слишком много? От перенасыщения футболом страдают все

Издание The Athletic – о проблеме перегруженности футбольного календаря

Днепр-1 объявил о подписании первого летнего новичка
Футбол | 01.07.2023, 14:54
Днепр-1 объявил о подписании первого летнего новичка
Днепр-1 объявил о подписании первого летнего новичка
Севилья выставила на трансфер всех игроков. У клуба большие долги
Футбол | 30.06.2023, 18:43
Севилья выставила на трансфер всех игроков. У клуба большие долги
Севилья выставила на трансфер всех игроков. У клуба большие долги
Испанский форвард Динамо попрощался с Малагой. Вернется в Киев?
Футбол | 30.06.2023, 22:28
Испанский форвард Динамо попрощался с Малагой. Вернется в Киев?
Испанский форвард Динамо попрощался с Малагой. Вернется в Киев?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джурасек покинул Шахтер, суперуспех украинок на ЕИ-2023, Трубин – в Сити?
Джурасек покинул Шахтер, суперуспех украинок на ЕИ-2023, Трубин – в Сити?
01.07.2023, 06:00
Футбол
Медальная таблица ЕИ-2023. Второй день подряд Украина осталась без наград
Медальная таблица ЕИ-2023. Второй день подряд Украина осталась без наград
01.07.2023, 00:23
Другие виды
Не только Джурасек. Кто летом может покинуть Шахтер
Не только Джурасек. Кто летом может покинуть Шахтер
30.06.2023, 13:42 39
Футбол
Стал известен второй клуб АПЛ, который претендует на Трубина
Стал известен второй клуб АПЛ, который претендует на Трубина
30.06.2023, 14:17 14
Футбол
Экс-первая ракетка мира объявила о возвращении в теннис
Экс-первая ракетка мира объявила о возвращении в теннис
29.06.2023, 21:48 1
Теннис
Александр ДЕНИСОВ: «Полесье ожидает окончательного решения УПЛ»
Александр ДЕНИСОВ: «Полесье ожидает окончательного решения УПЛ»
30.06.2023, 12:50 9
Футбол
Украина обновила лучшее достижение в мировом рейтинге по волейболу
Украина обновила лучшее достижение в мировом рейтинге по волейболу
30.06.2023, 12:18
Волейбол
Украина опустилась на третье место в медальном зачете Европейских игр
Украина опустилась на третье место в медальном зачете Европейских игр
29.06.2023, 23:59
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем