Не только Трубин. Манчестер Сити интересуется украинским вратарем

По информации Sport.ua, чемпион Англии и победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» заинтересован в услугах вратаря юношеских сборных Украины – 18-летнего Давида Фесюка.

«Горожане» уже долгое время держат на прицеле другого украинского голкипера Анатолия Трубина и решили проанализировать других молодых украинских вратарей. Среди них больше всего понравился Фесюк. Он хорошо играет ногами, что является важным аспектом для футбола Гвардиолы. Фесюка пересматривали в матчах за «Хайдук». До 18 лет трансфер был невозможен с юридической точки зрения, потому что Великая Британия вышла из ЕС.

Фесюк является вратарем сборных Украины 2004 и 2005 годов. Выступал за словацкие клубы «Академия Гамшика» и «Слован». С 2021 года защищает цвета «Хайдука». Кроме «Манчестер Сити», интерес к украинскому вратарю проявляют немецкие клубы «Кельн», «Бавария», «Айнтрахт» и еще несколько клубов из Швейцарии, Польши и Португалии.