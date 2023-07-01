1 июля в 19:30 проходит финальный матч Европейских игр 2023 между женскими сборными Украины и Испании по пляжному футболу.

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Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.

Украина заняла второе место в группе, проиграв Испании (4:6), но выиграв у Италии (2:1). В полуфинале Украина сенсационно победила Португалию (3:1), а Испания одолела Польщу (3:2).

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Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Женщины

Матчи за 5–6 места, 30 июня

12:30. Чехия – Италия – 2:3 OT

Полуфиналы, 30 июня

17:00. Португалия – Украина – 1:3

– 1:3 20:00. Польша – Испания – 2:3

Финальные матчи, 1 июля

За 3–4 места. 16:30. Португалия – Польша

За 1–2 места. 19:30. Украина – Испания

Украина – Испания (женщины). Финал Европейских игр. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.