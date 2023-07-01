Украина – Испания (женщины). Финал Европейских игр. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 1 июля в 19:30 финал Европейских игр 2023 по пляжному футболу
1 июля в 19:30 проходит финальный матч Европейских игр 2023 между женскими сборными Украины и Испании по пляжному футболу.
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Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.
Украина заняла второе место в группе, проиграв Испании (4:6), но выиграв у Италии (2:1). В полуфинале Украина сенсационно победила Португалию (3:1), а Испания одолела Польщу (3:2).
Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Женщины
Матчи за 5–6 места, 30 июня
- 12:30. Чехия – Италия – 2:3 OT
Полуфиналы, 30 июня
- 17:00. Португалия – Украина – 1:3
- 20:00. Польша – Испания – 2:3
Финальные матчи, 1 июля
- За 3–4 места. 16:30. Португалия – Польша
- За 1–2 места. 19:30. Украина – Испания
Украина – Испания (женщины). Финал Европейских игр. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.
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