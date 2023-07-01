Довбик – лучший игрок Украинской Премьер-лиги-2022/2023

Украинская Премьер-лига определила лучшего игрока чемпионата Украины сезона-2022/2023.

Победу в опросе на основе анкетирования клубов держал нападающий «Днепра-1» Артем Довбик. Он, напомним, в сезоне-2022/2023 забил 24 гола и сделал 6 ассистов в 30-ти матчах.

Имя Довбик присутствовало в 12 анкетах из 15-ти («Днепр-1» за своего представителя голосовать не мог), и в шести случаях нападающий был под №1.

Второе место в опросе досталось еще одному представителю «Днепра-1» Александру Пихаленку. Третьим стал Георгий Судаков из «Шахтера», которого УПЛ, напомним, признала лучшим молодым игроком прошлого сезона.