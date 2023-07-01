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Украина. Премьер лига
01 июля 2023, 11:19 | Обновлено 01 июля 2023, 12:55
447
9

Довбик – лучший игрок Украинской Премьер-лиги-2022/2023

Нападающий «Днепра-1» победил в опросе клубов

01 июля 2023, 11:19 | Обновлено 01 июля 2023, 12:55
447
9
Довбик – лучший игрок Украинской Премьер-лиги-2022/2023
СК Днепр-1. Артем Довбик

Украинская Премьер-лига определила лучшего игрока чемпионата Украины сезона-2022/2023.

Победу в опросе на основе анкетирования клубов держал нападающий «Днепра-1» Артем Довбик. Он, напомним, в сезоне-2022/2023 забил 24 гола и сделал 6 ассистов в 30-ти матчах.

Имя Довбик присутствовало в 12 анкетах из 15-ти («Днепр-1» за своего представителя голосовать не мог), и в шести случаях нападающий был под №1.

Второе место в опросе досталось еще одному представителю «Днепра-1» Александру Пихаленку. Третьим стал Георгий Судаков из «Шахтера», которого УПЛ, напомним, признала лучшим молодым игроком прошлого сезона.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр-1 Артем Довбик
Источник УПЛ
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Комментарии 9
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Summertime
Лучший страйкер, практически освобождённый от действий в обороне.  Хотя и в своей штрафной иногда снимал верховые мячи.  А лучший игрок это немного другое.  Это  виртуозность во владении  мячом, комбинации, элегантные пасы и обводки, и т.д.
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AK..228
Нудний чемпіонат… кращий серед звичайних 
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-2
Умник
Спорно.
Из Зари тот же Бражко. Пихаленок из Днепра, Судаков и Буя сильнее 
Просто какой то Макс Дьячук из Динамо тебя сжирает ты голову не можешь поднять и лучший игрок упл это немного настораживает)))
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-5
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