Довбик – лучший игрок Украинской Премьер-лиги-2022/2023
Нападающий «Днепра-1» победил в опросе клубов
Украинская Премьер-лига определила лучшего игрока чемпионата Украины сезона-2022/2023.
Победу в опросе на основе анкетирования клубов держал нападающий «Днепра-1» Артем Довбик. Он, напомним, в сезоне-2022/2023 забил 24 гола и сделал 6 ассистов в 30-ти матчах.
Имя Довбик присутствовало в 12 анкетах из 15-ти («Днепр-1» за своего представителя голосовать не мог), и в шести случаях нападающий был под №1.
Второе место в опросе досталось еще одному представителю «Днепра-1» Александру Пихаленку. Третьим стал Георгий Судаков из «Шахтера», которого УПЛ, напомним, признала лучшим молодым игроком прошлого сезона.
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