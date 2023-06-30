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Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 15:10 |
434
0

УПЛ определила лучшего молодого игрока сезона

Клубы признали лучшим Георгия Судакова

30 июня 2023, 15:10 |
434
0
УПЛ определила лучшего молодого игрока сезона
УПЛ

УПЛ продолжает подводить итоги минувшего сезона. По итогам голосования представителей команд лучшим молодым игроком сезона стал хавбек «Шахтера» Георгий Судаков.

Игрок опередил Владимира Бражко («Заря») и Назара Волошина («Кривбасс», «Динамо»).

Судаков в минувшем сезоне УПЛ провел 29 матчей, забил 5 голов и сделал 8 результативных передач.

Ранее лучшим тренером сезона назвали Патрика ван Леувена, а лучшим вратарем – Анатолия Трубина.

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Шахтер Донецк Георгий Судаков Владимир Бражко Назар Волошин чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ
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