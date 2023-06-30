Украина. Премьер лига30 июня 2023, 15:10 |
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УПЛ определила лучшего молодого игрока сезона
Клубы признали лучшим Георгия Судакова
30 июня 2023, 15:10 |
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УПЛ продолжает подводить итоги минувшего сезона. По итогам голосования представителей команд лучшим молодым игроком сезона стал хавбек «Шахтера» Георгий Судаков.
Игрок опередил Владимира Бражко («Заря») и Назара Волошина («Кривбасс», «Динамо»).
Судаков в минувшем сезоне УПЛ провел 29 матчей, забил 5 голов и сделал 8 результативных передач.
Ранее лучшим тренером сезона назвали Патрика ван Леувена, а лучшим вратарем – Анатолия Трубина.
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