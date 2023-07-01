Польша – Украина. Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 1 июля в 13:30 матч за 7–8 места Европейских игр в пляжном футболе
1 июля в 13:30 проходит матч за 7–8 места Европейских игр 2023 между сборными Польши и Украины по пляжному футболу.
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Турниры по пляжному футболу ІІІ Европейских игр, в которых принимают участие мужская и женская сборная Украины, проходят в период с 27 июня по 1 июля в польском Тарнуве.
Сборная Украины стартовала с победы над Италией (6:5), затем проиграла Швейцарии (2:4) и выиграла у Молдовы (6:5). Сине-желтая команда при дележе заняла третье место в группе и играет за 5–8 места. Матч против Азербайджана завершился поражением (6:7 OT). В игре против Польши будут разыграны последние 7–8 места.
Европейские игры 2023. Пляжный футбол. Мужчины
Матчи за 5–8 места, 30 июня
- 14:00. Польша – Молдова – 6:8
- 15:30. Азербайджан – Украина – 7:6 OT
Полуфиналы, 30 июня
- 18:30. Португалия – Швейцария – 4:4 (пен. 3:4)
- 21:30. Испания – Италия – 5:6 OT
Финальные матчи, 1 июля
- За 7–8 места. 13:30. Польша – Украина
- За 5–6 места. 15:00. Азербайджан – Молдова
- За 3–4 места. 18:00. Португалия – Испания
- За 1–2 места. 21:00. Швейцария – Италия
Польша – Украина. Европейские игры. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляция доступна на Суспільне Спорт.
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