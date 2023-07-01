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WTA
01 июля 2023, 01:41 | Обновлено 01 июля 2023, 01:53
93
0

Свентек снялась. Стали известны финалистки турнира в Бад-Хомбурге

Лючия Бронцетти сыграет против Катерины Синяковой

01 июля 2023, 01:41 | Обновлено 01 июля 2023, 01:53
93
0
Свентек снялась. Стали известны финалистки турнира в Бад-Хомбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Синякова

30 июня состоялись полуфинальные матчи на травяном турнире серии WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия).

Первая ракетка мира Ига Свентек снялась перед поединков против Люции Бронцетти.

В матче за титул итальянка встретится с Катериной Синяковой, которая в двух сетах обыграла Эмму Наварро.

WTA 250 Бад-Хомбург. 1/2 финала

Ига Свёнтек [1] – Лючия Бронцетти – техническая победа итальянки
Эмма Наварро – Катерина Синякова – 2:6, 2:6

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Лючия Бронцетти Ига Свёнтек Катерина Синякова Эмма Наварро WTA Бад-Хомбург
Источник Sport.ua
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