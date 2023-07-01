Свентек снялась. Стали известны финалистки турнира в Бад-Хомбурге

30 июня состоялись полуфинальные матчи на травяном турнире серии WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия).

Первая ракетка мира Ига Свентек снялась перед поединков против Люции Бронцетти.

В матче за титул итальянка встретится с Катериной Синяковой, которая в двух сетах обыграла Эмму Наварро.

WTA 250 Бад-Хомбург. 1/2 финала

Ига Свёнтек [1] – Лючия Бронцетти – техническая победа итальянки

Эмма Наварро – Катерина Синякова – 2:6, 2:6