WTA01 июля 2023, 01:41 | Обновлено 01 июля 2023, 01:53
93
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Свентек снялась. Стали известны финалистки турнира в Бад-Хомбурге
Лючия Бронцетти сыграет против Катерины Синяковой
01 июля 2023, 01:41 | Обновлено 01 июля 2023, 01:53
93
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30 июня состоялись полуфинальные матчи на травяном турнире серии WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия).
Первая ракетка мира Ига Свентек снялась перед поединков против Люции Бронцетти.
В матче за титул итальянка встретится с Катериной Синяковой, которая в двух сетах обыграла Эмму Наварро.
WTA 250 Бад-Хомбург. 1/2 финала
Ига Свёнтек [1] – Лючия Бронцетти – техническая победа итальянки
Эмма Наварро – Катерина Синякова – 2:6, 2:6
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