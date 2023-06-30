Свёнтек впервые в карьере снялась перед матчем WTA

Первая ракетка мира Ига Свёнтек снялась с травяного турнира серии WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия) перед матчем 1/2 финала против итальянки Лучии Бронцетти. Причина снятия – болезнь.

«Мне очень жаль, но я вынуждена отказаться от участия в сегодняшнем матче. У меня была беспокойная ночь из-за лихорадки и возможного пищевого отравления. Я не в состоянии выступать сегодня, и мне нужно позаботиться о себе. Надеюсь, скоро я буду в порядке. Ваша поддержка в Бад-Хомбурге была потрясающей, спасибо вам», – сообщила польская теннисистка.

Отметим, что Свёнтек впервые в карьере не выйдет на матч WTA. Ранее она никогда не снималась до поединка. Это должен был быть ее первый полуфинал на траве.