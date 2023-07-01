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Аргентина
01 июля 2023, 01:33 |
13
0

Сан-Лоренсо – Росарио Сентраль. Прогноз, анонс на матч чемпионата Аргентины

Поединок состоится 1 июля в 23:30 по Киеву

01 июля 2023, 01:33 |
13
0
Сан-Лоренсо – Росарио Сентраль. Прогноз, анонс на матч чемпионата Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine

1 июля на «Эстадио Педро Бидегайн» пройдет матч 22-го тура чемпионата Аргентины, в котором «Сан-Лоренсо» встретится с «Росарио Сентраль». Старт поединка запланирован на 23:30 по киевскому времени.

Сан-Лоренсо

Клуб успел собрать все возможные трофеи, причем как национального уровня, так и в Южной Америке в целом, вплоть до успеха в Копе Либертадорес-2014. Правда, выиграв суперкубок Аргентины, потом сине-гранатовые не брали никаких новых титулов. А прошлогодняя Примера была закончена на 6-м месте. Сейчас результаты противоречивые. В Копе Судамерикана, начав с победы, еще и выездной (1-0 с Эстудиантес де Мерида), потом были чередования ничьи с поражениями. Казалось, что так досрочно лишившись реальных шансов на выход в плей-офф. Но 4-1 в крайнем туре при победе Форталезы в параллельном матча позволили все-таки вскочить на 2-е место. В Примере, несмотря на безвыигрышную серию, оставалось в числе лидеров. В последнем туре была ничья с Эстудиантес.

Росарио Сентраль

Команда - 4-кратный чемпион страны. Но все эти успехи случились очень давно, крайнее золото брали в 1987-м году. И неоднократно были вынуждены падать на уровень 2-го дивизиона страны. Разве что в кубке получается напоминать о своих амбициях, вплоть до победы в 2018-м году. Прошлый сезон был откровенно неудачный. В Трофее Диего Марадоны и вовсе, набрав 14 очков в 14 матчах, и вовсе замкнули турнирную таблицу в своей группе. Да и в классической Примере, чуть улучшив статистику, замкнули в итоге 2-й десяток. На таком фоне было несложно прибавить, и сейчас получается идти в зоне Копы Судамерикана. Правда, статистика в последних турах не оптимальная. Так, в прошлом матче с трудом взяли ничью дома с Колоном - только с пенальти оформили 1-1.

Статистика личных встреч

У Росарио Сентраль было 3 победы кряду, в 2021-м году, с учетом успехов с земляками в Копе Судамерикана. Но в прошлом сезоне стороны закончили вничью.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом хозяев. Но им будет не так и просто - ставим на тотал больше 1,5 гола (коэффициент - 1,6).

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Сан-Лоренсо Росарио Сентраль чемпионат Аргентины по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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