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Лига Чемпионов
Будучност
30.06.2023 22:00 – FT 0 : 5
Брейдаблик
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Лига чемпионов
30 июня 2023, 23:49 | Обновлено 30 июня 2023, 23:57
577
0

Разгром в 5 мячей. Брейдаблик выиграл предварительный раунд Лиги чемпионов

Черногорская Будучност оказалась беспомощной против исландского клуба

30 июня 2023, 23:49 | Обновлено 30 июня 2023, 23:57
577
0
Разгром в 5 мячей. Брейдаблик выиграл предварительный раунд Лиги чемпионов
Twitter

Завершился предварительный раунд нового сезона Лиги чемпионов 2023/24.

30 июня в финальном матче предварительного раунда встретились Будучност (Черногория) и Брейдаблик (Исландия).

Черногорская Будучность оказалась беспомощной против исландского клуба. Зафиксирован разгром в 5 мячей – 5:0.

Брейдаблик из Исландии вышел в первый раунд Лиги чемпионов, где его соперником будет Шэмрок Роверс (Ирландия).

Лига чемпионов 2023/24

Предварительный раунд. Копавогур (Исландия)

Финал, 30 июня

Будучност (Черногория) – Брейдаблик (Исландия) – 0:5

Голы: Эйнарссон, 5, Сигурдарсон, 22, Эййольфссон, 29, Гуннлаугссон, 33, Сванторссон, 74.

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Источник Sport.ua
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