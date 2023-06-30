Разгром в 5 мячей. Брейдаблик выиграл предварительный раунд Лиги чемпионов
Черногорская Будучност оказалась беспомощной против исландского клуба
Завершился предварительный раунд нового сезона Лиги чемпионов 2023/24.
30 июня в финальном матче предварительного раунда встретились Будучност (Черногория) и Брейдаблик (Исландия).
Черногорская Будучность оказалась беспомощной против исландского клуба. Зафиксирован разгром в 5 мячей – 5:0.
Брейдаблик из Исландии вышел в первый раунд Лиги чемпионов, где его соперником будет Шэмрок Роверс (Ирландия).
Лига чемпионов 2023/24
Предварительный раунд. Копавогур (Исландия)
Финал, 30 июня
Будучност (Черногория) – Брейдаблик (Исландия) – 0:5
Голы: Эйнарссон, 5, Сигурдарсон, 22, Эййольфссон, 29, Гуннлаугссон, 33, Сванторссон, 74.
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