Остап Маркевич в Карпатах вспомнил о бывшем подопечном из Черноморца
Футболисты львовских «Карпат» отправляются на сбор в Ужгород
Футболисты львовских «Карпат» 1 июля отправятся на второй этап подготовки к новому сезону, который пройдет в Ужгороде. Львовяне будут дислоцироваться в гостинично-спортивном комплексе «Зинедин».
Как стало известно Sport.ua, перед отъездом зелено-белые подписали контракт с 22-летним правым защитником Петром Долговым. Он хорошо знаком тренеру «Карпат» Остапу Маркевичу, ведь играл под его руководством, когда тот возглавлял одесский «Черноморец».
В составе львовской делегации – 25 футболистов, среди которых два бразильца. По информации наших источников, третий бразилец должен появиться в «Карпатах» в Ужгороде 2 июля.
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