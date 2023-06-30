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Украина. Первая лига
30 июня 2023, 23:23 | Обновлено 30 июня 2023, 23:44
881
0

Остап Маркевич в Карпатах вспомнил о бывшем подопечном из Черноморца

Футболисты львовских «Карпат» отправляются на сбор в Ужгород

30 июня 2023, 23:23 | Обновлено 30 июня 2023, 23:44
881
0
Остап Маркевич в Карпатах вспомнил о бывшем подопечном из Черноморца
ФК Черноморец. Петр Долгов

Футболисты львовских «Карпат» 1 июля отправятся на второй этап подготовки к новому сезону, который пройдет в Ужгороде. Львовяне будут дислоцироваться в гостинично-спортивном комплексе «Зинедин».

Как стало известно Sport.ua, перед отъездом зелено-белые подписали контракт с 22-летним правым защитником Петром Долговым. Он хорошо знаком тренеру «Карпат» Остапу Маркевичу, ведь играл под его руководством, когда тот возглавлял одесский «Черноморец».

В составе львовской делегации – 25 футболистов, среди которых два бразильца. По информации наших источников, третий бразилец должен появиться в «Карпатах» в Ужгороде 2 июля.

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Карпаты Львов учебно-тренировочные сборы Остап Маркевич Петр Долгов Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ инсайд
Источник Sport.ua
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