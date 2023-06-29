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Украина. Первая лига
29 июня 2023, 20:23 | Обновлено 29 июня 2023, 20:48
1093
0

Львовские Карпаты подписали контракты с двумя бразильцами

Эдуардо Сантос играл за «Стенжицу», а Игор Невес – за «Аль-Хамра» из ОАЭ

29 июня 2023, 20:23 | Обновлено 29 июня 2023, 20:48
1093
0
Львовские Карпаты подписали контракты с двумя бразильцами
ФК Портимоненсе. Эдуардо Сантос

Перед отъездом на очередной этап подготовки к новому сезону, который пройдет в июле в Ужгороде, львовские «Карпаты» узаконили свои деловые отношения с двумя легионерами.

Как стало известно Sport.ua, были подписаны контракты на два года с бразильцами: опорным полузащитником Эдуардо Сантосом, ранее защищавшим цвета польской «Стенжицы» (а до того – бразильского «Портимоненсе»), и нападающим Игорем Невесом, в прошлом сезоне выступавшим за ФК «Аль-Хамра» из ОАЭ.

Эдуардо Сантос играл под руководством нынешнего тренера «Карпат» Остапа Маркевича, когда тот возглавлял «Стенжицу».

По информации источников Sport.ua, на следующей неделе в расположении «Карпат» в Ужгороде должен появиться еще один легионер.

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Источник Sport.ua
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