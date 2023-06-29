Львовские Карпаты подписали контракты с двумя бразильцами
Эдуардо Сантос играл за «Стенжицу», а Игор Невес – за «Аль-Хамра» из ОАЭ
Перед отъездом на очередной этап подготовки к новому сезону, который пройдет в июле в Ужгороде, львовские «Карпаты» узаконили свои деловые отношения с двумя легионерами.
Как стало известно Sport.ua, были подписаны контракты на два года с бразильцами: опорным полузащитником Эдуардо Сантосом, ранее защищавшим цвета польской «Стенжицы» (а до того – бразильского «Портимоненсе»), и нападающим Игорем Невесом, в прошлом сезоне выступавшим за ФК «Аль-Хамра» из ОАЭ.
Эдуардо Сантос играл под руководством нынешнего тренера «Карпат» Остапа Маркевича, когда тот возглавлял «Стенжицу».
По информации источников Sport.ua, на следующей неделе в расположении «Карпат» в Ужгороде должен появиться еще один легионер.
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