Карпаты подписали защитника Металлурга

Как стало известно Sport.ua, очередным новичком «Карпат» стал центральный защитник Богдан Векляк. 23-летний уроженец Жидачива до конца нынешнего года был связан контрактом с «Металлургом», однако сторонам удалось договориться о переходе футболиста в стан «зелено-белых» уже в межсезонье.

В минувшем сезоне Первой лиги Векляк провел за «Металлург» 8 матчей и забил 1 мяч – как раз в ворота «Карпат» на их поле. Тогда «Металлург» выиграл со счетом 1:0 и опередил конкурента в борьбе за зону стыковых матчей за право играть в УПЛ.

Прежде Векляк играл за «Скалу» U19, молодежку «Карпат» (в 2018–2019 годах), «Горняк-Спорт», «Олимпик» и «Минай».

Напомним, этим летом «Карпаты» уже пополнились двумя футболистами, которые специализируются на игре в центре обороны: у «Металлиста» был арендован Богдан Порох, а из «Скорука» во львовский клуб на правах свободного агента перебрался Тимофей Сухарь (основная его позиция – крайний защитник, однако в ряде матчей прошлого сезона футболист выполнял функции центрбека).

«Карпаты» по итогам минувшего чемпионата заняли пятое место в Первой лиге. В июне главным тренером команды был назначен Мирон Маркевич.