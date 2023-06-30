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  4. Испанский форвард Динамо попрощался с Малагой. Вернется в Киев?
Испания
30 июня 2023, 22:28 |
2160
0

Испанский форвард Динамо попрощался с Малагой. Вернется в Киев?

Фран Соль опубликовал пост в своем Instagram

30 июня 2023, 22:28 |
2160
0
Испанский форвард Динамо попрощался с Малагой. Вернется в Киев?
Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Соль

31-летний испанский форвард киевского «Динамо» Фран Соль, который в сезоне 2022/23 выступал за «Малагу», попрощался с испанской командой.

Игрок опубликовал прощальный пост в своем Instagram:

«Сегодня я прощаюсь с Малагой, благодаря этому замечательному клубу. Спасибо за этот опыт, который, хоть и был таким горьким, но очень обогатил меня и мою семью. Я надеюсь, что Малага вернется в Ла Лигу, на которую заслуживает город», – написал футболист.

В прошлой кампании Фран Соль провел за «Малагу» 34 матча во всех турнирах, в которых отличился 4 голами.

Контракт игрока с «Динамо» рассчитан до 31 декабря 2023 года. Стоит отметить, что испанец вряд ли вернется в Киев, учитывая войну, которую развязала россия на территории Украины, и правило ФИФА, которое позволяет ему выехать за границу и выступать за другой клуб.

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Фран Соль Малага Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги аренда игрока
Источник Instagram
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