Испанский форвард Динамо попрощался с Малагой. Вернется в Киев?

31-летний испанский форвард киевского «Динамо» Фран Соль, который в сезоне 2022/23 выступал за «Малагу», попрощался с испанской командой.

Игрок опубликовал прощальный пост в своем Instagram:

«Сегодня я прощаюсь с Малагой, благодаря этому замечательному клубу. Спасибо за этот опыт, который, хоть и был таким горьким, но очень обогатил меня и мою семью. Я надеюсь, что Малага вернется в Ла Лигу, на которую заслуживает город», – написал футболист.

В прошлой кампании Фран Соль провел за «Малагу» 34 матча во всех турнирах, в которых отличился 4 голами.

Контракт игрока с «Динамо» рассчитан до 31 декабря 2023 года. Стоит отметить, что испанец вряд ли вернется в Киев, учитывая войну, которую развязала россия на территории Украины, и правило ФИФА, которое позволяет ему выехать за границу и выступать за другой клуб.