Кипрский клуб близок к подписанию форварда Динамо

31-летний испанский нападающий «Динамо» Фран Соль, который сезон-2022/23 провел в испанской «Малаге», в ближайшее время может сменить клуб.

К подписанию Соля близок кипрский АЕК из Ларнаки. В настоящий момент стороны продолжают переговорный процесс и есть вероятность, что он вскоре завершится успехом.

В сезоне-2022/23 Соль сыграл за «Малагу» 34 матча, в которых отличился 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей. У испанского клуба есть опция на выкуп форварда, однако «анчоусы», видимо, не будут ее активировать.

Контракт Соля с «Динамо» истекает 31 декабря нынешнего года.