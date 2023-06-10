Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кипрский клуб близок к подписанию форварда Динамо
Украина. Премьер лига
10 июня 2023, 09:54 |
2767
0

Кипрский клуб близок к подписанию форварда Динамо

Фран Соль может продолжить карьеру в команде из Ларнаки

10 июня 2023, 09:54 |
2767
0
Кипрский клуб близок к подписанию форварда Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Соль (справа)

31-летний испанский нападающий «Динамо» Фран Соль, который сезон-2022/23 провел в испанской «Малаге», в ближайшее время может сменить клуб.

К подписанию Соля близок кипрский АЕК из Ларнаки. В настоящий момент стороны продолжают переговорный процесс и есть вероятность, что он вскоре завершится успехом.

В сезоне-2022/23 Соль сыграл за «Малагу» 34 матча, в которых отличился 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей. У испанского клуба есть опция на выкуп форварда, однако «анчоусы», видимо, не будут ее активировать.

Контракт Соля с «Динамо» истекает 31 декабря нынешнего года.

По теме:
Журналист: Караваев интерес житомирскому Полесью
ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия выкупила турецкого центрбека у Лиона
ОФИЦИАЛЬНО. Севилья выкупила защитника, который забил МЮ в Лиге Европы
Фран Соль Малага АЕК Ларнака Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
Источник Kerkida.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Оккупанты признались, кто взорвал Каховскую ГЭС
Война | 09 июня 2023, 23:59 2
ВИДЕО. Оккупанты признались, кто взорвал Каховскую ГЭС
ВИДЕО. Оккупанты признались, кто взорвал Каховскую ГЭС

Служба безопасности Украины перехватила разговор оккупантов

Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Манчестер Сити – Интер
Футбол | 10 июня 2023, 07:57 3
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Манчестер Сити – Интер
Где смотреть онлайн финал Лиги чемпионов Манчестер Сити – Интер

Решающий поединок состоится в Стамбуле

КОНТАВЕЙТ: То, что говорит Соболенко, не имеет ничего общего с реальностью
Теннис | 09.06.2023, 23:22
КОНТАВЕЙТ: То, что говорит Соболенко, не имеет ничего общего с реальностью
КОНТАВЕЙТ: То, что говорит Соболенко, не имеет ничего общего с реальностью
ОФИЦИАЛЬНО. Лилль продлил контракт с Исмаили до конца сезона-2023/24
Футбол | 10.06.2023, 09:31
ОФИЦИАЛЬНО. Лилль продлил контракт с Исмаили до конца сезона-2023/24
ОФИЦИАЛЬНО. Лилль продлил контракт с Исмаили до конца сезона-2023/24
ФОТО. Ребров провел первую тренировку в сборной Украины
Футбол | 09.06.2023, 13:37
ФОТО. Ребров провел первую тренировку в сборной Украины
ФОТО. Ребров провел первую тренировку в сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сезон-катастрофа. Что Динамо дальше делать с Бесединым?
Сезон-катастрофа. Что Динамо дальше делать с Бесединым?
08.06.2023, 11:57 35
Футбол
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – о Соболенко: С нами что-то не так. Нам нравится Мухова
Руслан МАЛИНОВСКИЙ – о Соболенко: С нами что-то не так. Нам нравится Мухова
09.06.2023, 02:59
Теннис
Вратарь поймал кураж. Украина обыграла Марокко и вышла в 1/4 финала ЧМ
Вратарь поймал кураж. Украина обыграла Марокко и вышла в 1/4 финала ЧМ
09.06.2023, 20:40 11
Другие виды
ЛЕОНЕНКО: «Пускай Ребров хоть миллиард получает, но нужно соответствовать»
ЛЕОНЕНКО: «Пускай Ребров хоть миллиард получает, но нужно соответствовать»
08.06.2023, 10:19 19
Футбол
Суперматч на Ролан Гаррос 2023. Джокович обыграл Алькараса и вышел в финал
Суперматч на Ролан Гаррос 2023. Джокович обыграл Алькараса и вышел в финал
09.06.2023, 19:27 5
Теннис
Оксана БАЮЛ: «Виктор Петренко – просто тварь какая-то»
Оксана БАЮЛ: «Виктор Петренко – просто тварь какая-то»
09.06.2023, 13:20 3
Зимние виды
Источник: Решение о разрыве контракта с Йовичевичем принял Ахметов
Источник: Решение о разрыве контракта с Йовичевичем принял Ахметов
08.06.2023, 12:11 27
Футбол
ФОТО. Поездом и самолетом. Сборная Украины прибыла в Бремен за 23 часа
ФОТО. Поездом и самолетом. Сборная Украины прибыла в Бремен за 23 часа
08.06.2023, 21:15 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности