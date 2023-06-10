Кипрский клуб близок к подписанию форварда Динамо
Фран Соль может продолжить карьеру в команде из Ларнаки
31-летний испанский нападающий «Динамо» Фран Соль, который сезон-2022/23 провел в испанской «Малаге», в ближайшее время может сменить клуб.
К подписанию Соля близок кипрский АЕК из Ларнаки. В настоящий момент стороны продолжают переговорный процесс и есть вероятность, что он вскоре завершится успехом.
В сезоне-2022/23 Соль сыграл за «Малагу» 34 матча, в которых отличился 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей. У испанского клуба есть опция на выкуп форварда, однако «анчоусы», видимо, не будут ее активировать.
Контракт Соля с «Динамо» истекает 31 декабря нынешнего года.
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