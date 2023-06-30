Дубль Янакова. Полесье сыграло вничью спарринг против румынского клуба

30 июня на сборах в Австрии состоялся второй контрольный матч житомирского «Полесья» в летнее межсезонье.

Оппонентом житомирян был «Оцелул», новичок элитного дивизиона чемпионат Румынии.

«Полесье» сыграло вничью контрольный матч с командой из Румынии со счетом 2:2. Дубль оформил Денис Янаков.

Товарищеский матч

30 июня, 18:30. Австрия

Полесье Житомир (Украина) – Оцелул (Румыния) – 2:2

Голы: Янаков, 70, 87 – Жардан, 40, игрок румынского клуба, 66.