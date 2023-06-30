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Товарищеские матчи
Полесье
30.06.2023 18:30 – FT 2 : 2
Оцелул
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Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 21:35 | Обновлено 30 июня 2023, 21:42
252
0

Дубль Янакова. Полесье сыграло вничью спарринг против румынского клуба

Товарищеский матч против команды «Оцелул» завершился со счетом 2:2

30 июня 2023, 21:35 | Обновлено 30 июня 2023, 21:42
252
0
Дубль Янакова. Полесье сыграло вничью спарринг против румынского клуба
ФК Полесье

30 июня на сборах в Австрии состоялся второй контрольный матч житомирского «Полесья» в летнее межсезонье.

Оппонентом житомирян был «Оцелул», новичок элитного дивизиона чемпионат Румынии.

«Полесье» сыграло вничью контрольный матч с командой из Румынии со счетом 2:2. Дубль оформил Денис Янаков.

Товарищеский матч

30 июня, 18:30. Австрия

Полесье Житомир (Украина) – Оцелул (Румыния) – 2:2

Голы: Янаков, 70, 87 – Жардан, 40, игрок румынского клуба, 66.

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Полесье Житомир Оцелул Галац товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Денис Янаков учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
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