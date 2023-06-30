Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига30 июня 2023, 21:35 | Обновлено 30 июня 2023, 21:42
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Дубль Янакова. Полесье сыграло вничью спарринг против румынского клуба
Товарищеский матч против команды «Оцелул» завершился со счетом 2:2
30 июня 2023, 21:35 | Обновлено 30 июня 2023, 21:42
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30 июня на сборах в Австрии состоялся второй контрольный матч житомирского «Полесья» в летнее межсезонье.
Оппонентом житомирян был «Оцелул», новичок элитного дивизиона чемпионат Румынии.
«Полесье» сыграло вничью контрольный матч с командой из Румынии со счетом 2:2. Дубль оформил Денис Янаков.
Товарищеский матч
30 июня, 18:30. Австрия
Полесье Житомир (Украина) – Оцелул (Румыния) – 2:2
Голы: Янаков, 70, 87 – Жардан, 40, игрок румынского клуба, 66.
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