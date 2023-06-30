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Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 01:23 | Обновлено 30 июня 2023, 01:37
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У Полесья сменился соперник по товарищескому матчу в Австрии

Вместо «Капфенберга» житомирская команда сыграет с румынским «Оцелулом»

30 июня 2023, 01:23 | Обновлено 30 июня 2023, 01:37
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У Полесья сменился соперник по товарищескому матчу в Австрии
ФК Полесье

Футбольный клуб «Полесье» продолжает в Австрии подготовку к старту сезона Украинской Премьер-лиги и работает в режиме двух тренировок в день.

30 июня команда проведет второй контрольный поединок. Предыдущим соперником «волков» должен был стать австрийский футбольный клуб «Капфенберг», но «Полесье» сыграет с другой командой. Соперник «волков» – футбольный клуб «Оцелул», по результатам сезона 2022/23 повысившийся в классе и попавший в высшую лигу Румынии.

Правый защитник «Полесья» Евгений Морозко рассказал:

«Мы уже втянулись в работу и работаем в двукратном режиме, в позитивном настроении. Сейчас уже к завершению подходит условный первый сбор, будет контрольная игра и пойдем на два выходных, а дальше продолжим работать. Об отпуске уже все забыли и готовимся к чемпионату. Он будет очень насыщен, и нужно подготовиться максимально сильно.

И, я думаю, что лучше играть с сильными соперниками, тем более что сейчас против нас будут играть в чемпионате такие же, как и австрийцы, как и словенцы. Все коренастые, все будут быстрее думать, соответственно, и нам нужно быстрее думать. Именно поэтому на сборах нужно готовиться через такие игры».

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Полесье Житомир Капфенберг Оцелул Галац товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Евгений Морозко
Источник Sport.ua
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