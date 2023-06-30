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  4. ВИДЕО. Заря сменила технического спонсора
Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 21:15 |
559
0

ВИДЕО. Заря сменила технического спонсора

Puma стала техническим спонсором луганской команды

30 июня 2023, 21:15 |
559
0
ВИДЕО. Заря сменила технического спонсора
Getty Images/Global Images Ukraine

Луганский футбольный клуб «Заря» объявил о сотрудничестве с одним из лидером производства спортивных товаров – Puma.

Теперь немецкая компания стала техническим спонсором луганской команды. Ранее «Заря» выступала в форме от Nike.

В сезоне 2022/23 луганчане заняли третье место в УПЛ. В следующей кампании они выступят в квалификации Лиги Европы.

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Источник ФК Заря Луганск
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