ВИДЕО. Заря сменила технического спонсора

Луганский футбольный клуб «Заря» объявил о сотрудничестве с одним из лидером производства спортивных товаров – Puma.

Теперь немецкая компания стала техническим спонсором луганской команды. Ранее «Заря» выступала в форме от Nike.

В сезоне 2022/23 луганчане заняли третье место в УПЛ. В следующей кампании они выступят в квалификации Лиги Европы.