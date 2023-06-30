Украина. Премьер лига30 июня 2023, 21:15 |
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ВИДЕО. Заря сменила технического спонсора
Puma стала техническим спонсором луганской команды
30 июня 2023, 21:15 |
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Луганский футбольный клуб «Заря» объявил о сотрудничестве с одним из лидером производства спортивных товаров – Puma.
Теперь немецкая компания стала техническим спонсором луганской команды. Ранее «Заря» выступала в форме от Nike.
В сезоне 2022/23 луганчане заняли третье место в УПЛ. В следующей кампании они выступят в квалификации Лиги Европы.
«Black-White» Puma 🖤🤍 pic.twitter.com/XvkN5IPIuU— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) June 30, 2023
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