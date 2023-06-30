Драконы заинтересовались. За левым защитником Динамо следят в Порту
Константин Вивчаренко может усилить защиту португальского гранда
По информации Sport.ua, левый защитник «Динамо» Константин Вивчаренко входит в сферу интересов португальского клуба «Порту».
Скауты «Драконов» наблюдают за игрой Константина на Евро-2023 U-21 и довольны увиденным. Представителям португальского гранду нравится работоспособность украинского защитника и умение работать по всей бровке. В «Порту» считают, что 21-летний украинец может развивать свой талант и выйти на высокий уровень.
«Порту» нуждается в усилении на позиции левого защитника. Имеющиеся игроки на этой позиции не устраивают клуб. Основным в этом амплуа бразилец Венделл, которому в июле исполнится 30 лет, поэтому прогрессировать он уже не сможет. В зрелом возрасте после перехода из «Байера» он показывает, по мнению экспертов, довольно посредственную игру. В роли игрока ротации в «Порту» – нигериец Зайду Сануси, которому 26 лет.
В «Порту» обратили внимание на Вивчаренко еще во время матчей квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики». Так что украинский защитник является одним из кандидатом на позицию левого защитника «Порту». Многое будет зависеть от Венделла, который должен определиться со своим будущим.
Отметим, что Вивчаренко недавно подписал контракт с агентством CSM Sport & Entertainment, которое имеет связи в Португалии и Франции.
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Але взагалі Євро чудовий шанс попіаритись для наших гравців. Може когось і куплять кудись. У тих, хто не на конракті у Динамо та Шахтаря - більше шансів, що клуб продасть за невелику ціну. Бо платити по 15-20 мільйонів ніхто не буде,звичайно. Хіба 5-7.
В захисті посередній.
А от в атаці нулячій. Коли біжить з м'ячем, таке враження, що в якийсь момент він за нього перечепиться і його кидає в різні сторони, прострілів від нього майже не було, всі простріли завжди йшли через правий фланг.
Швидкість посередня.
Не треба він Порту, там не дурні сидять