Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Драконы заинтересовались. За левым защитником Динамо следят в Порту
Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 20:40 | Обновлено 30 июня 2023, 21:26
2616
20

Драконы заинтересовались. За левым защитником Динамо следят в Порту

Константин Вивчаренко может усилить защиту португальского гранда

30 июня 2023, 20:40 | Обновлено 30 июня 2023, 21:26
2616
20
Драконы заинтересовались. За левым защитником Динамо следят в Порту
ФК Динамо Киев. Константин Вивчаренко

По информации Sport.ua, левый защитник «Динамо» Константин Вивчаренко входит в сферу интересов португальского клуба «Порту».

Скауты «Драконов» наблюдают за игрой Константина на Евро-2023 U-21 и довольны увиденным. Представителям португальского гранду нравится работоспособность украинского защитника и умение работать по всей бровке. В «Порту» считают, что 21-летний украинец может развивать свой талант и выйти на высокий уровень.

«Порту» нуждается в усилении на позиции левого защитника. Имеющиеся игроки на этой позиции не устраивают клуб. Основным в этом амплуа бразилец Венделл, которому в июле исполнится 30 лет, поэтому прогрессировать он уже не сможет. В зрелом возрасте после перехода из «Байера» он показывает, по мнению экспертов, довольно посредственную игру. В роли игрока ротации в «Порту» – нигериец Зайду Сануси, которому 26 лет.

В «Порту» обратили внимание на Вивчаренко еще во время матчей квалификации Лиги чемпионов против «Бенфики». Так что украинский защитник является одним из кандидатом на позицию левого защитника «Порту». Многое будет зависеть от Венделла, который должен определиться со своим будущим.

Отметим, что Вивчаренко недавно подписал контракт с агентством CSM Sport & Entertainment, которое имеет связи в Португалии и Франции.

По теме:
Источник: Динамо проведет еврокубковые домашние матчи в Бухаресте
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал 22-летнего сенегальского форварда из Вильярреала
Карпаты подписали игрока и воспитанника Металлиста
Константин Вивчаренко Динамо Киев Порту трансферы УПЛ трансферы Венделл Насименту Боржес Зайду Сануси инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ДЕНИСОВ: «Полесье ожидает окончательного решения УПЛ»
Футбол | 30 июня 2023, 12:50 7
Александр ДЕНИСОВ: «Полесье ожидает окончательного решения УПЛ»
Александр ДЕНИСОВ: «Полесье ожидает окончательного решения УПЛ»

Директор житомирского клуба – о телеправах

Экс-первая ракетка мира объявила о возвращении в теннис
Теннис | 29 июня 2023, 21:48 1
Экс-первая ракетка мира объявила о возвращении в теннис
Экс-первая ракетка мира объявила о возвращении в теннис

Каролин Возняцки пропустила 3,5 года

ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Челси покинул клуб и перешел в Милан
Футбол | 30.06.2023, 20:27
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Челси покинул клуб и перешел в Милан
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Челси покинул клуб и перешел в Милан
Эдди Хирн назвал самого переоцененного боксера современности
Бокс | 30.06.2023, 13:59
Эдди Хирн назвал самого переоцененного боксера современности
Эдди Хирн назвал самого переоцененного боксера современности
Уходит из МЮ? Де Хеа станет свободным агентом
Футбол | 30.06.2023, 15:34
Уходит из МЮ? Де Хеа станет свободным агентом
Уходит из МЮ? Де Хеа станет свободным агентом
Комментарии 21
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
anacreon
Забудьте про всіх тих грандів. Порту то надто високо для наших гравців, як Бенфіка була надто високо для Яремчука. Їхній рівень - Борнмут, Брентфорт, Евертон, Спеція.Чутки гарні, але без шансів. Для Вівчаренка в якийсь Андерлехт вже було би досягнення попасти.
Але взагалі Євро чудовий шанс попіаритись для наших гравців. Може когось і куплять кудись. У тих, хто не на конракті у Динамо та Шахтаря - більше шансів, що клуб продасть за невелику ціну. Бо платити по 15-20 мільйонів ніхто не буде,звичайно. Хіба 5-7.
Ответить
+1
FootFun
Досить непоганий розвиток кар'єри був би для молодого хлопця.. добре якщо це правда
Ответить
+1
Влад Тараненко
По молодіжному Євро, навіть на рівні молодіжки ніяких. 
В захисті посередній. 
А от в атаці нулячій. Коли біжить з м'ячем, таке враження, що в якийсь момент він за нього перечепиться і його кидає в різні сторони, прострілів від нього майже не було, всі простріли завжди йшли через правий фланг. 
Швидкість посередня. 
Не треба він Порту, там не дурні сидять 
Ответить
0
Показать Скрыть 5 ответов
avk2307
Караваєв же залишився. Треба міркувати
Ответить
0
Показать Скрыть 8 ответов
Viktor Leon Killer
А почему не Сироту,он в матче с Испанией показал высокий уровень
Ответить
-1
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кожанов спас Карпаты от поражения в первом спарринге Маркевича
Кожанов спас Карпаты от поражения в первом спарринге Маркевича
28.06.2023, 20:39
Футбол
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
28.06.2023, 23:40 8
Футбол
Не только Джурасек. Кто летом может покинуть Шахтер
Не только Джурасек. Кто летом может покинуть Шахтер
30.06.2023, 13:42 37
Футбол
Воин ВСУ рассказал о продвижении вперед. В комментарии пришел Залужный
Воин ВСУ рассказал о продвижении вперед. В комментарии пришел Залужный
28.06.2023, 17:11
Война
Еще один шанс на золото. Хижняк завоевал олимпийскую лицензию
Еще один шанс на золото. Хижняк завоевал олимпийскую лицензию
28.06.2023, 17:22 19
Бокс
Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
28.06.2023, 21:03 13
Волейбол
Два метра. Геращенко и Магучих стали призерами этапа Бриллиантовой лиги
Два метра. Геращенко и Магучих стали призерами этапа Бриллиантовой лиги
29.06.2023, 21:35 10
Другие виды
Стало известно, какую сумму может предложить Интер Шахтеру за Трубина
Стало известно, какую сумму может предложить Интер Шахтеру за Трубина
28.06.2023, 19:17 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем