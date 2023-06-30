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Украина. Премьер лига
30 июня 2023, 19:20 | Обновлено 30 июня 2023, 19:52
349
0

Источник: Езерский останется в Александрии. Им интересовался Маркевич

Украинский специалист будет работать в штабе Ротаня

30 июня 2023, 19:20 | Обновлено 30 июня 2023, 19:52
349
0
Источник: Езерский останется в Александрии. Им интересовался Маркевич
Владимир Езерский

46-летний украинский специалист Владимир Езерский останется в «Александрии».

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, именно Езерский руководит тренерским процессом в команде во время отсутствия Руслана Ротаня, Евгения Греся и Сергея Кравченко.

Сезон 2023/24 Езерский начнет в «Александрии», несмотря на интерес со стороны «Карпат», в частности Мирона Маркевича.

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Владимир Езерский Мирон Маркевич Александрия Руслан Ротань Карпаты Львов
Источник ТаТоТаке
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