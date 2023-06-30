Источник: Езерский останется в Александрии. Им интересовался Маркевич

46-летний украинский специалист Владимир Езерский останется в «Александрии».

Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, именно Езерский руководит тренерским процессом в команде во время отсутствия Руслана Ротаня, Евгения Греся и Сергея Кравченко.

Сезон 2023/24 Езерский начнет в «Александрии», несмотря на интерес со стороны «Карпат», в частности Мирона Маркевича.