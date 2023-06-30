Украина. Премьер лига30 июня 2023, 19:20 | Обновлено 30 июня 2023, 19:52
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Источник: Езерский останется в Александрии. Им интересовался Маркевич
Украинский специалист будет работать в штабе Ротаня
30 июня 2023, 19:20 | Обновлено 30 июня 2023, 19:52
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46-летний украинский специалист Владимир Езерский останется в «Александрии».
Об этом сообщает «ТаТоТаке». По информации источника, именно Езерский руководит тренерским процессом в команде во время отсутствия Руслана Ротаня, Евгения Греся и Сергея Кравченко.
Сезон 2023/24 Езерский начнет в «Александрии», несмотря на интерес со стороны «Карпат», в частности Мирона Маркевича.
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