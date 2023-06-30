Днепр-1 может вернуть бразильского вингера

«Днепр-1» близок к тому, чтобы вернуть в команду 24-летнего бразильского вингера Билла. Об этом сообщает ресурс fcdnipro.com.

Билл выступал за «Днепр-1» с февраля 2021 года, и покинул клуб после начала полномасштабного военного вторжения россии.

После этого он играл на правах аренды в Латвии и Бразилии, в апреле в статусе свободного агента подписал контракт до конца 2023 года с «Сампайо Корреа» из бразильской Серии В. Теперь же Билл получит вторую возможность выступать за «Днепр-1».

До начала полномасштабной войны в Украине Билл успел принять участие в 18 матчах за «Днепр-1», и отличился в них 1 голом и 2 ассистами.