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Украина. Премьер лига
05 апреля 2023, 10:51 |
700
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Днепра-1 перешел в Сампайо Корреа

Билл продолжит карьеру в Бразилии

05 апреля 2023, 10:51 |
700
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Днепра-1 перешел в Сампайо Корреа
sampaiocorreafc.com.br

23-летний бразильский вингер «Днепра-1» Билл продолжит карьеру на родине, где подписал контракт с клубом тамошней Серии В «Сампайо Корреа».

О подробностях сделки бразильский клуб не сообщает, но по данным портала Transfermarkt, Билл перешел в «Сампайо Корреа» на правах свободного агента, заключив полноценный контракт.

В «Днепр-1» Билл перешел в феврале 2021 года. Сперва украинский клуб арендовал вингера у «Фламенго», а в начале 2022-го оформил полноценный выкуп контракта легионера за 300 тысяч евро. Всего за «спортклубовцев» Билл сыграл 18 матчей, в которых отличился 1 голом и 2 ассистами.

После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны Билл отказался играть в Украине, и в последний год с небольшим на правах аренды выступал за бразильские «Спорт Ресифи» и «Интернасьонал Лимейра», а также за латвийский РФШ.

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Билл (Фабрисио Родригес да Силва) Днепр-1 трансферы УПЛ трансферы Сампайо Корреа
Источник ФК Сампайо Корреа
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