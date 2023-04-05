ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Днепра-1 перешел в Сампайо Корреа

23-летний бразильский вингер «Днепра-1» Билл продолжит карьеру на родине, где подписал контракт с клубом тамошней Серии В «Сампайо Корреа».

О подробностях сделки бразильский клуб не сообщает, но по данным портала Transfermarkt, Билл перешел в «Сампайо Корреа» на правах свободного агента, заключив полноценный контракт.

В «Днепр-1» Билл перешел в феврале 2021 года. Сперва украинский клуб арендовал вингера у «Фламенго», а в начале 2022-го оформил полноценный выкуп контракта легионера за 300 тысяч евро. Всего за «спортклубовцев» Билл сыграл 18 матчей, в которых отличился 1 голом и 2 ассистами.

После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны Билл отказался играть в Украине, и в последний год с небольшим на правах аренды выступал за бразильские «Спорт Ресифи» и «Интернасьонал Лимейра», а также за латвийский РФШ.